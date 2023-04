Electronic Arts mostra EA Sports FC, presentazione completa a luglio

In attesa dell'evento di presentazione ufficiale, previsto per il mese di luglio, l'azienda ha mostrato infatti un breve filmato dedicato al suo nuovo videogame .

Guardare al passato con gli occhi puntati sul futuro: è questo il punto su cui Electronic Arts ha deciso di focalizzarsi nella creazione del nuovo logo del videogioco che, in autunno, dovrà raccogliere il pesante testimone dalla serie di videogiochi calcistici per eccellenza.

Quando mancano diversi mesi alla presentazione ufficiale, la software house americana ha pubblicato un breve filmato che ha mostrato il design e l'identità del nuovo franchise EA Sports FC: il teaser svela come lo studio abbia deciso di partire dal triangolo (un elemento ricorrente sia nella storia della saga, sia nella cultura di questo sport) per dar vita a un logo certamente accattivante e moderno, che comparirà a partire da oggi in decine di partite di Serie A, Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 e altri campionati del mondo.

"Il marchio prende ispirazione per il suo design direttamente dal gioco e da una forma dominante nella cultura calcistica che rappresenta lo sport in più dimensioni, i triangoli", si legge nel messaggio di Electronic Arts. "Dalle tecniche di passaggio agli schemi di gioco, la forma è stata anche intessuta nel DNA delle esperienze calcistiche di EA Sports per decenni; dagli angoli isometrici delle nostre primissime esperienze a 8-bit, ai poligoni triangolari che compongono ogni pixel dei nostri giochi più moderni, oltre al simbolo dell'indicatore del giocatore che appare sopra gli atleti in ogni partita".

La presentazione del logo è stata accompagnata dalla conferma di alcuni dei campionati di calcio maschile e femminile che faranno parte del nuovo videogame (sono oltre venti, finora) e, in particolare, di alcune squadre che saranno incluse al lancio: tra quelle più sorprendenti si vocifera il possibile ritorno del Barcellona, attualmente uno dei club di punta del rivale eFootball di Konami, che potrebbe tornare alla corte di Electronic Arts al momento della presentazione ufficiale di EA Sports FC prevista per l'estate. Tra le squadre italiane hanno già confermato il loro coinvolgimento Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lecce, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino e Udinese.

Nel frattempo, l'ente guidato da Gianni Infantino non resta certo a guardare: l'organo calcistico internazionale ha svelato qualche settimana fa di aver stretto un accordo con un misterioso publisher per la realizzazione di un nuovo videogioco che porterà il marchio FIFA, aspetto che tuttavia costringerà le due parti a prendersi un anno di pausa per poter rifinire al meglio l'esperienza di gioco necessaria a competere ad armi pari con EA Sports FC ed eFootball. Per vedere il nuovo FIFA 25 toccherà dunque attendere il prossimo anno, ma Infantino promette - comprensibilmente - che sarà "il miglior videogioco di sempre".