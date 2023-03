FIFA 25 uscirà il prossimo anno, Infantino: "Sarà il miglior videogioco calcistico"

La federazione internazionale che governa lo sport del calcio ha già pronta la strategia per contrastare Electronic Arts e la nuova serie che nascerà dopo FIFA: secondo le parole del presidente Infantino, un nuovo team sta lavorando al progetto che sancirà il ritorno del franchise dopo un "anno sabbatico".

"I prossimi giochi della serie FIFA - ovvero FIFA 25, 26, 27 e così via - saranno sempre i migliori giochi di calcio sul mercato per ragazzi e ragazze", ha annunciato Gianni Infantino. "Nuove informazioni a proposito saranno condivise in tempi brevi". Il nuovo team incaricato dello sviluppo, che al momento resta avvolto nel mistero, si prenderà dunque un anno sabbatico per lavorare sul nuovo ecosistema virtuale di FIFA.

Ciò significa che non ci sarà un episodio di FIFA quest'anno: la serie salterà l'uscita del 2023 per arrivare direttamente sul mercato il prossimo anno con FIFA 25, mentre al contrario il nuovo brand di Electronic Arts, EA Sports FC, arriverà in autunno con il suo titolo di debutto.

C'è grande curiosità, in tal senso, sul team che raccoglierà il testimone da EA: le voci più accreditate parlano di un accordo tra FIFA e Take-Two, che dopo i videogame incentrati sul basket, golf e wrestling avrebbero tutte le carte in regola per dar vita a una simulazione calcistica di rilievo.

Difficile, se non impossibile, che Konami possa decidere di abbandonare la saga eFootball per "passare al nemico" e lavorare sul marchio FIFA: la casa nipponica ha investito un gran numero di risorse nel rebranding di Pro Evolution Soccer e pare avere tutta l'intenzione di continuare a migliorarne l'ecosistema per creare il miglior videogame calcistico presente sul mercato.