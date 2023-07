FIFA 23 Ultimate Team: CR7 vince l'Oscar di FUT!

Electronic Arts omaggia l'indimenticabile Gianluca Vialli con una carta Eroe per il suo prossimo videogioco sportivo, FC 24

Il vecchio FIFA 23 , però, non è stato abbandonato: sono state pubblicate le carte speciali Futties , i famosi "Oscar" di FIFA Ultimate Team che chiudono ufficialmente la stagione. Le sorprese, come da tradizione per i lettori di Mondo FUT, non mancano: si parte da sua maestà Cristiano Ronaldo (99) .

Per festeggiare la stagione passata e concludere l'annata in bellezza, Electronic Arts ha iniziato a pubblicare le celebri carte "Futties", gli oscar di Ultimate Team. Si tratta sostanzialmente di una riedizione delle carte migliori delle precedenti campagna per il suo gioco sportivo: la prima infornata è arrivata.

GLI OSCAR DELLA STAGIONE La card dedicata al fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo è la nona della stagione ed è la migliore finora pubblicata. L'ex bomber di Real Madrid, Manchester United e Juventus, attualmente in forze all'Al Nassr, si fa apprezzare per i piedi educatissimi e soprattutto per la velocità: insomma, una carta che ripropone il CR7 dei tempi d'oro. Consigliatissima.

Julián Álvarez (97) ha disputato un gran mondiale con l'Argentina aiutando Messi a conquistare la Coppa del Mondo. Tra le fila del Manchester City di Guardiola, invece, non ha ancora dimostrato tutto il suo potenziale ma EA lo ha premiato con una carta spettacolare da oltre un milione e 800mila crediti: apprezzabili le 5 stelle per il piede debole e le mosse speciali, meno l'86 nel fisico. Buona ma non buonissima.

IGN

Anche Ángel Di María (97) è reduce da una stagione simile a quella di Álvarez, fantastica tra le fila dell'Albiceleste, in chiaro e scuro con la Juventus. La settima card stagione è da top player assoluto e premia il mancino argentino con 5 stelle anche nel piede destro: due milionii e 600mila crediti per il “Fideo” sono una bella cifra, soprattutto per un giocatore dal fisico leggerino. Consigliata ai fan dell'Argentina e del Benfica, la sua nuova squadra.

Terza carta della stagione per Joe Gomez (96), difensore del Liverpool. Il laterale di Klopp in questa nuova versione è qualcosa di fenomenale anche se la sua quotazione è fuori portata per la maggior parte degli allenatori di FUT: circa 780mila crediti.

Per Ismaël Bennacer (95) siamo invece alla sesta carta della stagione: la versione Futties è favolosa ed è acquistabile per meno di 200mila crediti. Eccellente, infine, la carta di Gedson Fernandes (94), centrocampista del Beşiktaş: il portoghese viaggia su cifre più abbordabili (circa 90mila crediti) e la sua seconda card è la migliore in assoluto della prima infornata dei Futties.

IGN

IN MEMORIA DI VIALLI EA ha svelato la prima ondata di Eroi per FUT dedicata all'imminente FC 24. Questa tipologia di carte celebra quei calciatori che hanno fatto la storia del calcio mondiale. Tra i giocatori annunciati c'è Gianluca Vialli (91), l'ex capitano di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea scomparso lo scorso anno dopo una lunga malattia.

Oltre al mitico "Stradivialli" ritroveremo anche Wesley Sneijder (91), Lizarazu (90), Tevez (90) e Scott (88), mentre della seconda infornata fanno parte Rui Costa (89), Dimitar Berbatov (88), Sonia Bompastor (89), Jari Litmanen (89) e Paulo Futre (89).