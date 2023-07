FIFA 23 Ultimate Team: la forma finale di De Bruyne

Questa settimana è il turno delle carte Level Up , protagoniste di questo episodio della rubrica Mondo FUT , che danno letteralmente una marcia in più ad alcuni giocatori.

Dopo le carte Mutaforma, Electronic Arts ripropone quelle Level Up che garantiscono punteggi complessivi dinamici una volta raggiunti determinati obiettivi nel gioco sportivo.

SI SALE DI LIVELLO La prima squadra proposta è guidata nientepopodimeno che da Kevin De Bruyne (98): la carta del fuoriclasse belga può raggiungere la valutazione più alta, ossia l'overall 99. Una carta meravigliosa per chi vuole un tuttocampista capace di imbastire il gioco e di sfornare assist al bacio: per acquistarla, però, bisogna mettere sul piatto quasi 8 milioni di crediti. Una cifra decisamente esagerata per un carta buona ma non buonissima.

IGN

Molto più appetibile la carta di Edinson Cavani (94) che per meno di 50mila crediti permette di avere un centravanti devastante in area di rigore, ancor di più con un overall pari a 96. Restando in attacco, la carta Level Up di Timo Werner (93) prometteva molto e non solo in termini di velocità: purtroppo i 290mila crediti richiesti per l'ex bomber del Chelsea sono una bella cifra anche raggiungendo la massima valutazione di 96.

Notevole, invece, la carta dedicata ad Alphonso Davies (93) anche se per il canadese servono quasi 600mila crediti (potenziale da 95). Renato Sanches (93) è stato l'oggetto dei desideri delle squadre italiane lo scorso calciomercato e sembra essere tornato di moda anche quest'anno: la carta del portoghese è favolosa (94 come potenziamento massimo), come il suo costo che supera i 4 milioni di crediti.

Dusan Vlahovic (93), invece, potrebbe diventare presto un compagno di squadra proprio di Sanches: il serbo della Juventus, infatti, è apprezzato proprio dal PSG. La nuova carta di Vlahovic è ottima (potenziamento massimo 95) e per 31mila è un acquisto obbligato! Buonissima anche la versione Level Up di Enzo Fernandez (92) che sembra aver ritrovato lo smalto dell'ultimo mondiale vinto dall'Argentina grazie al potenziamento massimo da 95 e una valutazione che scollina sopra i 200mila crediti.

Se la carta di Jesús Corona (92) non impressiona più di tanto neanche con l'overall massimo (93), quella di Nabil Fekir (92) piace molto di più (potenziamento massimo 94): le due carte hanno una quotazione simile (circa 30mila crediti) ma quella del francese è decisamente consigliata. Concludiamo la prima infornata con l'accoppiata Juan Foyth (91) e William Pacho (90): per entrambi overall massimo da 93 e una quotazione che viaggia tra i 23mila e i 30mila crediti. Consigliatissimo il centrale dell'Ecuador Pacho, un po' meno l'esterno argentino Foyth.

IGN

RITORNANO I FUTTIES È partita ufficialmente la nuova edizione della FIFA Women's World Cup: in FIFA 23 è possibile disputare qualsiasi fase della competizione con una delle 32 nazionali qualificate, dai gironi alla finale contro amici o sfidando la CPU. Scopriremo se Electronic Arts riuscirà a indovinare per l'ennesima volta la squadra vincente attraverso il suo simulatore sportivo.

Nel weekend tornano anche gli "Oscar di FUT": i FUTTIES sono card di colore rosa che si potranno ottenere tramite speciali Sfide Creazione Rosa e che saranno scelte dai giocatori.