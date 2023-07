FIFA 23 Ultimate Team: il "nuovo" Pogba, tra centrocampo e attacco

Le carte Mutaforma promettono di stravolgere il calciomercato di FUT anche in quest'occasione: lo squadrone di EA sfonda quota 20 milioni di crediti ed è capitanato da una leggenda come Thierry Henry (98).

LA SQUADRA MUTAFORMA #3 Nessun portiere per il team Mutaforma (in verità ci sarebbe Lloris, ma è stato spostato fuori dai pali): in difesa, fortunatamente, le alternative non mancano con Bastian Schweinsteiger (97) in versione centrale, Lukas Klostermann (95) e Jerome Roussillon (94) come esterni.

Una linea difensiva tutta made in Bundesliga che sfonda il muro del milione e 500mila crediti: la parte del leone la fa "Schweini" con una carta icona Mutaforma da oltre un milione e 200mila crediti. Il centrocampista del Bayern Monaco piace anche come centrale, così come il difensore del Lipsia che spostato sulla fascia è qualcosa di strepitoso: 340mila crediti sono una bella cifra ma Klostermann li vale tutti. Ottimo anche il francese Roussillon dell'Union Berlino che può vantare un ottimo rapporto qualità/prezzo, circa 80mila crediti.

IGN

Centrocampo tutto da inventare con Hugo Lloris (96) schierato come mediano davanti alla difesa e Luis Figo (95) a dirigere le operazioni in mezzo al campo, senza dimenticare Joao Felix (96) nell'inedito ruolo di trequartista. Sugli esterni EA propone la coppia d'oro dell'Arsenal degli "Invincibili" Sol Campbell (92) e Thierry Henry (98). Cinque carte interessanti che garantiscono opzioni fantasiose e imprevedibili per la propria mediana: se il francese degli Spurs quest'anno non ha entusiasmato più di tanto come portiere, come centrocampista piace molto di più: la sua carta Mutaforma è ottima ma estremamente costosa, oltre 800mila crediti.

Per l'ex leggenda di Barcellona, Real Madrid e Inter la prima carta Mutaforma piace ma non completamente: 330mila crediti per l'icona portoghese sono decisamente troppi. Non convince neanche Felix: a un milione e 200mila crediti è meglio lasciarlo dov'è. Per il mitico Henry la questione è molto più spinosa: la carta è ottima ma la sua quotazione sfiora i 10 milioni di crediti... Molto meglio ripiegare sul suo ex compagno di squadra Campbell: il buon Sol in versione esterno alto di centrocampo è qualcosa di epico. Così come la sua quotazione, solo 29mila crediti!

In attacco le soluzioni non mancano: Luis Figo (95), Nicolas Pépé (93), Paul Pogba (97), Harry Maguire (95) e Youssef En-Nesyri (91) sono i prescelti. Anche in versione bomber la stella portoghese non convince più di tanto: per 400mila crediti è possibile trovare di meglio. Il francese del Nizza, invece, piace nel ruolo di attaccante: 36mila crediti per Pépé sono un vero affare.

Fantastica anche la card dedicata al "Polpo" Pogba: il francese della Juventus come centravanti è qualcosa di sensazionale, come la sua quotazione da oltre 5 milioni di crediti. Più economico il criticatissimo difensore del Manchester United: la carta da attaccante di Maguire è nettamente superiore a quelle da centrale difensivo e 176mila crediti si possono anche spendere. Per chi non ha un grosso budget a disposizione, la card di En-Nesyri è consigliatissima: si acquista per "soli" 17mila crediti.

IGN

LA COPPA DEL MONDO - È iniziata a Riad, in Arabia Saudita, la fase finale dell'attesa FIFAe Club World Cup, manifestazione che precede l'eNations Cup (competizione riservata alle nazionali che vedrà protagonista anche la compagine azzurra) e soprattutto la "FIFA World Cup", l'evento chiuderà la stagione professionistica di FIFA 23 a partire dal prossimo 16 luglio. Tra i 24 i team che parteciperanno alla FIFAe Club World Cup ci sono anche due team italiani: Exeed e Napoli eSports.

Nel frattempo, sembra sempre più vicino il momento di EA Sports FC: il nuovo videogioco calcistico di Electronic Arts potrebbe essere presentato la prossima settimana.