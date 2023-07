EA Sports FC 24 si prepara alla presentazione, trapela la data di lancio dell'erede di FIFA

Quando è tutto pronto alla presentazione di EA Sports FC 24 , il nuovo gioco sportivo prodotto da Electronic Arts che abbandonerà in veste definitiva il marchio FIFA , trapelano nuovi dettagli sul videogame: la testata francese Dealabs ha svelato in anticipo che l'erede di FIFA 23 sarà mostrato al mondo la prossima settimana e debutterà su PC, PlayStation e Xbox il 29 settembre , con una versione speciale che garantirà l'accesso una settimana prima.

Dopo aver trascorso gli ultimi trent'anni a creare videogame in collaborazione con la federazione calcistica internazionale, Electronic Arts presenterà presto il suo videogioco sportivo che prenderà il posto di FIFA 23 segnando il debutto di un nuovo marchio originale caratterizzato da un grandissimo quantitativo di licenze ufficiali.

La testata Dealabs, particolarmente affidabile nel riportare in anticipo i giochi in uscita su PlayStation Plus e Xbox Game Pass, ha annunciato che EA Sports FC 24 sarà mostrato da Electronic Arts nel corso della prossima settimana, confermando così le indiscrezioni che vorrebbero la presentazione da parte della software house per il prossimo 13 luglio. Tra le indiscrezioni riportate dal portale francese emerge la volontà di continuare a proporre due versioni differenti per il gioco sportivo, così come una versione di prova di dieci ore per gli utenti iscritti al servizio EA Play.

Così come successo in passato per i videogiochi della serie FIFA, Dealabs conferma che EA Sports FC 24 potrà contare su una edizione speciale chiamata Ultimate, la quale darà ai giocatori l'opportunità di accedere ai contenuti di gioco con una settimana di anticipo.

Se nel caso di Electronic Arts l'uscita di EA Sports FC 24 rappresenta l'inizio di un nuovo corso, la federazione internazionale non si dà per vinta e ha già confermato di aver trovato un nuovo partner per continuare a lavorare sulla saga di videogiochi FIFA dopo il divorzio con EA: il prossimo capitolo non arriverà prima del 2025, ed è lecito credere che l'azienda scelta per un simile compito sia un publisher con una buona esperienza in materia di titoli sportivi, come Take-Two Interactive.