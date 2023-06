FIFA 23 Ultimate Team: un futuro da bomber per Neuer!

Come sempre quando si parla di queste particolari carte nella rubrica Mondo FUT , le sorprese non mancano ed è possibile ripescare un paio di vecchie glorie che militavano molti anni fa nel campionato italiano: senza dubbio l'occasione giusta per sperimentare qualche undici speciale.

Ogni anno, EA si diverte a stravolgere i ruoli di alcune leggende e di molti campionissimi. Le carte Mutaforma, infatti, sono in grado di regalare un po' di imprevedibilità e di sana follia alle solite formazioni che si affrontano in FUT: lo squadrone di EA si fa apprezzare per un interessante mix di icone e di stelle "mutate" non solo nella posizione in campo ma anche nelle abilità tecniche.

LA SQUADRA MUTAFORMA Come portiere viene proposto Javier Cabrera (91), difensore dell'Espanyol che fa il suo debutto tra i pali. La terza carta della stagione (la prima come portiere) dell'uruguaiano è puro spettacolo: per 30mila crediti è un super affare.

La difesa a quattro è qualcosa di clamoroso: la coppia transalpina composta da Olivier Giroud (93) ed Emmanuel Petit (95) come centrali, Riquelme (92) e Wilfred Zaha (93) sulle corsie laterali. Il francese del Milan si conferma un difensore di razza e per 47mila crediti è consigliatissimo; la leggenda dell'Arsenal, invece, lo è un po' meno (pur essendo una carta icona) e costa molto di più, circa 215mila crediti. Molto meglio la coppia di esterni: il fantasista argentino si rivela stupefacente nell'inedito ruolo di terzino e per 44mila crediti è praticamente regalato; il giocatore del Crystal Palace invece si fa apprezzare anche dietro, un po' meno nella quotazione che supera i 200mila crediti.

In mediana non mancano le soluzioni alternative: gli olandesi Clarence Seedorf (95) e Frenkie de Jong (96) schierati come centrocampisti difensivi, Anthony Martial (97) come mediano puro ed Emmanuel Petit (95) e Ousmane Dembele (97) come trequartisti. Un quintetto che mescola icone e giocatori normali: le due carte più interessanti sono quelle dedicate all'ex giocatore di Milan e Inter e al talento francese del Manchester United. Il primo viene via per 330mila crediti, il secondo scollina oltre quota un milione di crediti. Per quanto riguarda il duo del Barcellona, il nostro consiglio spassionato è di lasciar perdere: l'olandese costa 2 milioni di crediti, il francese supera i 6 milioni di crediti.

Molto più sfizioso l'attacco: la strana coppia composta da Garrincha (98) e Manuel Neuer (94) promette gol in quantità industriale. Soprattutto se a innescarli c'è un altro fenomeno come Samuel Eto'o (96) - in una doppia carta utilizzabile sia a sinistra, sia a destra - e un bomber come Richarlison (94), proposto come esterno destro d'attacco.

La leggenda verdeoro costa 3 milioni e 800mila crediti: purtroppo la carta Mutaforma proposta è un po' deboluccia. Molto meglio quella del portierone tedesco che in versione bomber strabilia: 560mila crediti sono una bella cifra ma la sua card è la migliore del lotto settimanale di EA. La doppia carta di Eto'o piace anche se la quotazione supera i 2 milioni e 500mila crediti: troppo cara. Decisamente più abbordabile quella dedicata all'attaccante brasiliano degli Spurs: Richarlison si dimostra altrettanto letale anche sulla destra e può essere comprato per 400mila crediti.

DLC GRATUITO EA ha pubblicato il tanto atteso Title Update 14 per tutte le versioni di FIFA 23 che contiene l'aggiornamento gratuito dedicato alla FIFA Women’s World Cup 2023. Sono stati risistemati un paio di bug minori ma il pezzo forte è la possibilità di disputare il Mondiale femminile in Australia e in Nuova Zelanda che inizierà il prossimo 20 luglio.

Nelle simulazioni di EA ad alzare la Coppa è stata - ancora una volta - la selezione degli Stati Uniti, che ha vinto l’ultima edizione in Francia nel 2019.