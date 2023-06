FIFA 23 Ultimate Team: la Squadra della Stagione "definitiva"

Per l'episodio settimanale di Mondo FUT, è il turno della TOTS della stagione : in poche parole "i migliori dei migliori" . Non manca un po' di Serie A con la coppia meraviglia del Napoli campione d'Italia: le carte di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono davvero fenomenali.

Piccola premessa per tutti gli allenatori di FUT: per completare il super squadrone di EA bisogno possedere un piccolo patrimonio, che equivale a circa 20 milioni di crediti. Le carte, però, sono tanta roba!

LA SQUADRA DELLA STAGIONE ULTIMATE Come portiere è stata scelto – a sorpresa – Marc-André ter Stegen (94), estremo difensore del Barcellona di Xavi fresco campione di Spagna. La carta del tedesco è fantastica e soprattutto vanta un fantastico rapporto qualità/prezzo: per 65.000 crediti è un affare.

IGN

La squadra di EA è a trazione anteriore: in difesa non è stato scelto nessun difensore! A centrocampo la scelta è caduta su Jude Bellingham (97), nuovo acquisto del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Tra le stelle del futuro il nome dell'inglese era quello più gettonato tra le formazioni della Premier League e delle big d'Europa: per acquistarlo in FUT servono tuttavia più di due milioni e mezzo di crediti. A far compagnia alla stellina britannica troviamo Khvicha Kvaratskhelia (96), centrocampista del Napoli che ha dominato la Serie A con i nuovi dribbling fulminanti e le sue giocate sopraffine. La carta del georgiano costa la metà (circa un milione e 200mila crediti) ma è altrettanto spettacolare.

In attacco l'abbondanza non manca con Kylian Mbappé (97), Victor Osimhen (97), Erling Braut Haaland (97), Robert Lewandowski (97) e Christopher Nkunku (95). Cinque dei più forti attaccanti al mondo che si sono guadagnati cinque carte fenomenali anche in FUT. Il nuovo acquisto del Chelsea è quello che dispone della card meno appetibile: spendere due milioni e 800mila crediti per il francese Nkunku è pura follia. Molto meglio investire 230mila crediti sull'usato sicuro: il polacco Lewandowski in questa versione si conferma una certezza.

Per quanto riguarda la coppia dei sogni Mbappé-Haaland, c'è poco da aggiungere se non le quotazioni: sette milioni e 800mila crediti per il francese, due milioni e 300mila crediti per il norvegese. Tra i due giganti il bomber del City è quello con il miglior rapporto/prezzo. Per finire in bellezza c'è la strepitosa la carta dedicata al centravanti del Napoli Osimhen: il nigeriano viaggia sui due milioni di crediti ma li vale tutti.

IGN



COPPA DEL MONDO FEMMINILE EA ha confermato che entro la fine di giugno sarà pubblicato in FIFA 23 il DLC gratuito dedicato alla Coppa del Mondo Femminile che si terrà in Australia e Nuova Zelanda a partire dal prossimo 20 luglio.

Saranno disponibili tutte le 32 nazionali qualificate, gli stadi della manifestazione e persino la telecronaca verrà aggiornata (della versione italiana non sappiamo ancora nulla).