FIFA 23 Ultimate Team: tre icone per un attacco spaziale

Il mercato di FIFA 23 è in continua evoluzione: le carte Mutaforma hanno portato un po' d'aria fresca nelle accaldatissime formazioni di Ultimate Team , e se a cambiare ruolo sono alcune leggende del calcio mondiale come Edson Arantes do Nascimento , Frank Rijkaard o Sócrates , il divertimento è assicurato.

Anche lo squadrone di questa settimana supera abbondantemente quota 20 milioni di crediti: il capitano è uno dei più giocatori più forti di tutti i tempi, la mitica "Perla Nera" Pelé.

LA SQUADRA MUTAFORMA Tra i pali nessuna novità: ancora una volta non è stato selezionato alcun portiere, mentre in difesa Electronic Arts ha stupito proponendo un paio di rivisitazioni interessanti. Sulla sinistra è stato scelto Toko Ekambi (92) del Rennes, mentre sulla destra è stato spostato Riccardo Orsolini (92). Come centrale viene proposto Sheraldo Becker (94) dell'Union Berlino; come jolly difensivo, invece, la leggenda del Real Madrid Fernando Hierro (92) nel doppio ruolo di esterno sinistro/destro.

Quattro carte davvero ottime con quotazioni alla portata di tutti: la migliore in assoluto è quella del senegalese del Rennes che per 76mila crediti è un super affare. Ottimo anche Hierro nel doppio ruolo (30mila crediti) e il nostro Orsolini (33mila crediti). Spettacolare anche la carta di Becker che costa un po' di più rispetto alle altre: circa 106mila crediti.

A centrocampo ritroviamo Virgil van Dijk (98) ed Erik Bailly (94) in versione muro davanti alla difesa, Memphis Depay (96) e Sócrates (95) come registi, Robin van Persie (96) nel doppio ruolo di trequartista e ala destra: completano la mediana Przemyslaw Frankowski (94) ed Edson Alvarez (91).

Nel complesso si tratta di otto carte di ottima fattura: van Dijk e Bailly sono perfetti per proteggere la linea difensiva anche se hanno quotazioni completamente diverse tra loro. Per l'olandese siamo sui 5 milioni di crediti, per il giocatore della Costa d'Avorio sui 40mila crediti. Fantastiche anche le card dei due mediani Depay e Sócrates: per il primo servono circa 280mila crediti, per la leggenda brasiliana quasi 400mila crediti. Per chi è alla ricerca di un fantasista la carta di van Persie è favolosa: 350mila crediti sono tanti ma li merita! Ottima anche quella di Alvarez che è molto più economica, circa 34mila crediti. Sconsigliate, invece, quelle di Frankowski (100mila crediti) e di van Persie in versione ala destra (640mila crediti).

Per coloro che invece sono in cerca di un bel tridente offensivo, le alternative sono sfiziose: Frank Rijkard (95), Antonio Rudiger (96), Riyad Mahrez (95), Bruno Fernandes (97) e Pelé (99) sono i prescelti. L'ex fuoriclasse olandese di Milan e Ajax in versione attaccante è qualcosa di devastante, così come il centrale del Real Madrid: 154mila per la leggenda rossonera sono un affare, un po' meno i 360mila per il difensore tedesco.

L'algerino del City nel ruolo di centravanti, invece, non convince, così come la sua quotazione esagerata che scollina abbondantemente sopra 1.500mila crediti. Anche la mitica “Perla Nera” non riesce a fugare i nostri dubbi sulla sua carta: i 9 milioni di crediti richiesti sono davvero troppi per una carta Mutaforma non all'altezza di una simile leggenda. Stesso discorso per il portoghese dello United: 2 milioni di crediti per Fernandes sono decisamente troppi.

LIPSIA CAMPIONE Si è conclusa a Riad in Arabia Saudita la FIFAe Club World Cup 2023. A trionfare nella modalità 2vs2 è stato il Lipsia che ha superato in finale il Team FUTWIZ aggiudicandosi il premio finale di 300mila dollari. Per quanto riguarda gli italiani, l'avventura del team Exeed si è conclusa agli ottavi, quella del Napoli Esports in semifinale battuto dal sopracitato Team FUTWIZ.

Nel frattempo, Erling Haaland è stato confermato come testimonial ufficiale del nuovo EA Sports FC 24 che sarà disponibile per tutte le piattaforme il prossimo 29 settembre (chi acquisterà la versione Ultimate potrà iniziare a giocare dal 22 settembre).

Per celebrare l'annuncio, Electronic Arts ha pubblicato un simpatico video in cui la Norvegia, patria del calciatore del City, viene ribattezzata Haa-land in onore del suo campione.