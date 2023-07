EA Sports FC 24, presentato l'erede di FIFA: Haaland sarà sulla copertina

È stato svelato nella cornice del The Kromhouthal di Amsterdam il nuovo atto della lunga storia di Electronic Arts in termini di videogiochi calcistici: dopo l'addio a FIFA, la casa di Redwood ha presentato ufficialmente le novità del suo EA Sports FC 24 , primo capitolo del suo nuovo franchise sportivo che promette di sfruttare l'esperienza trentennale dell'azienda per dar vita a un ecosistema sempre più ampio .

In occasione di un evento che ha coinvolto star del calibro di Luis Figo, Didier Drogba, Ronaldinho e Erling Haaland (quest'ultimo confermato ufficialmente come uomo copertina del nuovo videogioco), Electronic Arts ha mostrato la nuova incarnazione del suo titolo sportivo che, dal 29 settembre, prenderà il posto di FIFA 23.

EA Sports FC 24 segnerà un'evoluzione importante per la simulazione calcistica studiata da EA Canada, garantendo movenze sempre più autentiche grazie all'uso della nuova tecnologia HyperMotion V, in grado di riprodurre fedelmente lo stile di corsa, dribbling, difesa e tiro di oltre 19mila atleti provenienti da tutto il mondo. La versione V di HyperMotion permetterà inoltre a EA di analizzare le partite reali di calcio e ricreare rapidamente le azioni dei fuoriclasse come animazioni di gioco, svelando una manciata di esempi di come le prodezze di Erling Haaland e Vinicious Jr. siano state trasferite dai match di campionato e coppa al videogioco sportivo.

Electronic Arts promette di aumentare anche l'impatto del comparto audiovisivo, grazie all'uso di una nuova versione del suo motore Frostbite che permetterà di offrire dei volti più dettagliati, animazioni delle casacche ancora più realistiche e, soprattutto, un'esperienza a 360 gradi grazie alla creazione di nuove sequenze che ci portano dentro e fuori il rettangolo di gioco mostrandoci pre-partita, bordocampo e sequenze in soggettiva dalla prospettiva dell'arbitro.

Come previsto, EA manterrà buona parte delle modalità che hanno reso la serie precedente così amata: Ultimate Team tornerà ancora una volta in una nuova veste che, oltre a ospitare per la prima volta il calcio femminile, vedrà l'introduzione di due sistemi in grado di cambiare ulteriormente l'esperienza di gioco. Il primo è PlayStyles, la novità principale che promette di andare al di là delle statistiche e degli attributi di ciascun calciatore per donare a ciascun atleta dei "tratti unici" che permetteranno di creare una formazione in grado di sfruttare la personalità e le abilità di quei calciatori, oltre a offrire al giocatore l'opportunità di personalizzarli secondo i propri gusti.

La seconda novità è chiamata Evoluzioni e permetterà di far progredire un giocatore di FUT completando una serie di obiettivi, che segneranno una sorta di processo di maturazione capace di rendere il calciatore ancora più efficace sotto il punto di vista scelto. Questo sistema offrirà la possibilità di far evolvere la propria squadra sia dal punto di vista di gameplay, sia da quello dell'aspetto delle "figurine" che saranno ottenibili come da tradizione attraverso i pacchetti di FUT.

EA Sports FC 24 arriverà a settembre con il supporto al cross-play (anche nella modalità Club) e darà accesso a 19mila calciatori riprodotti fedelmente, 700 squadre su licenza, più di 100 stadi e 30 competizioni, incluse i tornei UEFA Champions League, Europa League e Conference League, i campionati Premier League, Bundesliga e LaLiga, la Champions League femminile e, ovviamente, la nostra Serie A.