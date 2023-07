Gianluca Vialli diventa un "eroe" di FC 24: ecco l'omaggio di EA Sports

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Marvel Entertainment, trasforma in supereroi alcuni dei calciatori che si sono distinti maggiormente negli ultimi anni, creando delle "carte" speciali (chiamate appunto "Heroes", Eroi nella versione italiana) da utilizzare nella modalità Ultimate Team.

IGN

Per l'occasione, EA e Marvel hanno deciso di omaggiare anche Gianluca Vialli, calciatore e allenatore italiano scomparso prematuramente all'inizio di quest'anno: l'atleta di Cremona è stato immortalato all'interno del videogame sportivo come La Leggenda, una carta Eroe di Ultimate Team che vuole simboleggiare alcune delle qualità più apprezzate del campione che ha militato tra le fila di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea: sportività, determinazione, coraggio, positività e resilienza.

La carta di Gianluca, con un punteggio complessivo di 91, si ispira proprio al periodo in cui l'attaccante bianconero ha portato la squadra torinese alla vittoria della Champions League. L'iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione con la Juventus e la famiglia di Vialli, sarà seguita da altri progetti come parte del programma EA Sports FC Futures per investire nel calcio in modo significativo con l'obiettivo di far crescere la passione per questa disciplina ripartendo dalle comunità locali.

IGN

Vialli non sarà l'unico calciatore del passato a comparirà nel gioco sportivo di Electronic Arts sotto forma di Eroe: Marvel ha annunciato infatti altre carte che saranno disponibili al lancio di FC 24, dedicate ad Alex Scott (England WSL), Carlos Tévez (Premier League), Wesley Sneijder (Serie A) e Bixente Lizarazu (Bundesliga).

Altre icone della serie Eroi saranno svelate successivamente e arriveranno nel videogame sportivo in seguito al debutto ufficiale, previsto il 29 settembre su PC e console.