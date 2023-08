FIFA 23 Ultimate Team: Oscar alla carriera per Neymar Jr.!

Le sorprese non mancano, così come un omaggio a uno dei più grandi calciatori degli ultimi tempi: Neymar da Silva Santos Júnior.

GLI OSCAR DELLA STAGIONE Dopo CR7, Messi all'appello mancava solo il numero 10 brasiliano: Neymar Jr. (99) è la stella della terza infornata dei Futties. Per l'ex Barcellona si tratta della sesta carta in una stagione avara di soddisfazioni per lui e il PSG: in attesa di scoprire se resterà a Parigi o finirà anche lui nella Saudi Professional League, si può acquistare in FUT per 5 milioni e 800mila crediti.

Direttamente dal facoltoso campionato saudita arriva Saeed Al-Owairan (97), una vera e propria leggenda in Medio Oriente. La carta è di assoluto prestigio e la sua quotazione sfiora i 2 milioni di crediti: per chi cerca un esterno d'attacco, il campione saudita è un ottima scelta. Ritorniamo nel Vecchio Continente con Gabriel Jesus (97) che nelle fila dell'Arsenal ha ritrovato stabilmente la via del gol. Il brasiliano è micidiale in area di rigore e vanta un prezzo interessante, circa un milione di crediti.

IGN

La prossima carta è quella dedicata a Jadon Sancho (96), esterno talentuoso del Manchester United: 300mila crediti sono una cifra importante da spendere e i nostri dubbi sono legati alla fisicità dell'inglese. Ruben Neves (93) è passato da poco all'Al-Hilal, giusto in tempo per meritarsi una card Futties assolutamente da acquistare. La nuova versione del centrocampista portoghese è infatti qualcosa di fenomenale, così come la sua quotazione che sfiora i 70mila crediti!

Da tenere sotto controllo poi le carte di Joan Capdevila (93), Diego Carlos (95) e Dani Carvajal (96): per la vecchia gloria spagnola siamo sui 300mila crediti, idem per il laterale del Real Madrid. Molto più economico il centrale brasiliano dell'Aston Villa: per 82mila è un super affare. Straconsigliato!

IGN

NUOVE COMPETIZIONI FC 24 punta forte sull'inclusività e la novità più attesa della nuova modalità Ultimate Team riguarda la possibilità di creare squadre miste composte da giocatori maschili e femminili.

Questa nuova aggiunta va a rimpolpare anche le competizioni giocabili: verranno aggiunte nella modalità anche UEFA Women's Champions League, Barclays FA Women's Super League, National Women's Soccer League, D1 Arkema, Google Pixel Frauen-Bundesliga e Liga F.