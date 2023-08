FIFA 23 Ultimate Team: un Messi da Oscar!

Le sorprese, come sempre, non mancano: dopo Cristiano Ronaldo, questa settimana è il turno del suo grande rivale Leo Messi.

GLI OSCAR DELLA STAGIONE La nuova carta del numero 10 argentino è il pezzo forte della seconda ondata dei Futties: Lionel Messi (99) con la maglietta dell'Inter Miami è davvero tanta roba, così come la sua quotazione che supera abbondantemente quota 8 milioni di crediti. Una carta consigliata a chi vuole chiudere in bellezza la stagione di FUT, magari con una punizione vincente all'ultimo minuto.

IGN

Eccellente anche la nuova card dedicata a Yaya Touré (97), compagno di squadra dell'argentino nel primo Barcellona di Guardiola. Per il forte centrocampista della Costa d'Avorio (disponibile prima solo in formato Eroe) siamo sui 2 milioni e 800mila di crediti, una cifra notevole per un giocatore fenomenale. Non sono male nemmeno le nuove versioni di Ibrahima Konaté (97) e Marco Reus (97): il francese è acquistabile per meno di 100mila crediti, il fuoriclasse tedesco viaggia sui 500mila crediti. Consigliate entrambe.

Interessanti anche le nuove carte dedicate a Rodrygo (96), Antoine Griezmann (96), Franck Kessié (96) e Henrikh Mkhitaryan (96): per il primo siamo sul milione di crediti, un milione e 200mila per il secondo, 600mila per il terzo e 200mila per l'ultimo. Tra i quattro è consigliato soprattutto l'ex centrocampista del Milan in procinto a tornare in Italia. Per chi invece è alla ricerca di un attaccante, la strana coppia Diego Forlán (95)-Luis Muriel (95) si annuncia devastante. La leggenda uruguaiana, disponibile finora come carta Eroe, in versione Futties piace e non poco: per 106mila crediti si può fare! Non male neanche quella del bomber colombiano dell'Atalanta: 50mila crediti sono una cifra accettabile.

Carta viola anche per Denzel Dumfries (95), Lorenzo Insigne (95), Tajon Buchanan (94) e Rodri (93): per l'esterno olandese dell'Inter siamo sui 130mila crediti, per l'ex fantasista del Napoli bisogna spendere circa 72mila crediti, mentre per il canadese del Club Brugge "solo" 40mila crediti. Per lo spagnolo del City, invece, bisogna aprire il portafoglio: si parte da 150mila crediti.

IGN

PALLONE D'ORO IN FC 24 Tra le ultime novità svelate da EA una delle più interessanti riguarda l'inserimento della premiazione del Pallone d’Oro nella modalità Carriera di FC 24.

Nel filmato mostrato il proprio alter ego verrà omaggiato con il prezioso trofeo da due leggende del calcio mondiale come Rivaldo e Eric Cantona (non sappiamo se ci saranno altri giocatori): EA, infatti, ha siglato una partnership con France Football per poter utilizzare la licenza ufficiale del Pallone d’Oro nel gioco.