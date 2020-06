FIFA 20 Ultimate Team: la Squadra della Stagione della Super League

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DELLA SUPER LEAGUE – In porta troviamo l'estremo difensore del Guangzhou Hengda Taobao Dianzuo Liu (84): un portiere normale con un rapporto qualità/prezzo poco allettante (16mila crediti sono decisamente troppi).

Se tra i pali possiamo trovare di meglio, la difesa invece è sorprendentemente forte: il terzetto cinese/coreano Tang Miao (86), Kim Min Jae (88) e Li Ang (84) offre una solidità inaspettata. Due centrali e un terzino, tre quotazioni interessanti: consigliatissimo il difensore coreano Kim Min Jae del Beijing Sinobo Guoan (circa 30mila crediti), la classica bestia da FUT. Gli altri due giocatori sono buonissimi e costano rispettivamente 25mila e 15mila crediti.

Il centrocampo arriva direttamente dalla Seleçao brasiliana: Renato Augusto (94) e Paulinho (95) in mezzo, Oscar (93) e Hulk (94) sulle corsie esterne. Una mediana molto offensiva che può contare su un “tuttocampista” eccellente come Paulinho e sulla forza dirompente del bomber Hulk: il primo viaggia abbondantemente sui 700mila crediti, il secondo si acquista per poco più di 150mila crediti (straconsigliato!). Gli altri due sono ottimi in fase offensiva ma non convincono completamente: nel dubbio meglio puntare su Renato Augusto (60mila crediti) piuttosto che su Oscar (50mila crediti).

In attacco si parla ancora portoghese con la coppia Johnathan (91), Alex Teixeira (91) supportati dall'israeliano Eran Zahavi (92). Tre ottimi attaccanti che si completano bene tra loro: i due brasiliani (rispettivamente 150mila e 220mila crediti) sono fortissimi e meritano l'acquisto, mentre l'ex meteora del Palermo di Zamparini merita una chance, soprattutto per la quotazione (solo 50mila crediti).

SOCCER AID WORLD XI FC – Per celebrare la partita benefica “England v Soccer Aid World XI FC” che si sarebbe dovuta tenere in questi giorni, EA ha reso disponibile una nuova squadra intitolata Soccer Aid World XI FC nel nuovo aggiornamento (v1.22) pubblicato in questi giorni per tutte le versioni di FIFA 20. Lo squadrone permette di giocare con le famose icone presenti in FUT: che ne dite di un attacco con Maradona, Pelé e Zidane? Tanta roba!

Nel frattempo sono state pubblicate otto nuove carte arancioni della serie “Man Of The Match” (Uomo partita) relative all'ultima giornata della Bundesliga e degli altri campionati che sono ripartiti. Consigliatissime quelle dedicate a Corey Burke (77) e Patson Daka (78).

