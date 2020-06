FIFA 20 Ultimate Team: la Squadra della Stagione della Ligue 1

Mentre il vulcanico presidente del Lione Jean-Michel Aulas minaccia di portare in tribunale lo stato francese per la chiusura anticipata della Ligue 1, EA cerca di rasserenare gli animi pubblicando la Squadra della Stagione del campionato transalpino. Il capitano è la giovane stella del PSG Kylian Mbappé (98) : per completare lo squadrone preparate ben 18 milioni di crediti!

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DELLA LIGUE 1 – In porta troviamo Steve Mandanda (92), estremo difensore francese del Marsiglia. Il nazionale di Deschamps è buonissimo portiere dotato di ottimi riflessi, posizionamento e abile nei tuffi. Costa solo 45mila crediti, un vero affare!

Dopo la difesa sensazionale della nostra Serie A non c'è molto da aspettarsi per quanto riguarda la Ligue 1. Il duo brasiliano composto da Thiago Silva (95) e Marqhinhos (94) del PSG offre solidità ed esperienza, mentre il francese Kenny Lala (93) tanta velocità e imprevedibilità. Del trio è consigliatissimo l'esterno dello Strasburgo anche se ha una quotazione importante, quasi 400mila crediti. Della coppia del PSG meglio puntare sull'ex centrale del Milan: Thiago Silva (80mila crediti) ha un rapporto/qualità migliore rispetto all'ex romanista Marqhinhos (200mila crediti).

Le chiavi del centrocampo sono affidate al nostro Marco Verratti (95), il faro del PSG. A fargli compagnia in mezzo al campo troviamo il redivivo Renato Sanches (94) e la straordinaria coppia di fuoriclasse del PSG Neymar Jr (98) e Ángel Di María (96). Consigliatissimo come rapporto qualità/prezzo il portoghese del Lilla (550mila crediti), un po' meno il trio parigino. Neymar Jr nell'inedito ruolo di esterno sinistro è interessante ma ha una quotazione proibitiva, circa 6 milioni di crediti: meglio ripiegare sul compagno di squadra Di Maria (340mila crediti) se si cerca un uomo per la fascia. Per quanto riguarda il regista della nostra nazionale a non convincere del tutto è il fisico un po' troppo leggero per i campi di FUT: il prezzo, invece, è ottimo (circa 70mila crediti).

L'attacco è di quelli pesanti: c'è il fenomeno Kylian Mbappé (98), il sorprendente Wissam Ben Yedder (97) e il ritrovato Memphis Depay (94). Un trio da oltre 9 milioni di crediti! A sorpresa il giocatore più costoso non è il solito Mbappé ma Ben Yedder che sfiora i 6 milioni di crediti! Il migliore come rapporto qualità/prezzo è invece l'olandese del Lione, una bestia da FUT che supera i 400mila crediti. Eccellente come sempre il fenomenale Mbappé, meno l'idolo della Rete Yedder.

In panchina i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Victor Osimhen (93), Youcef Atal (92) e Islam Slimani (90).

UOMO DELLA PARTITA – Sono disponibili anche questa settimana le carte arancioni della categoria Man of the Match relative alla ventottesima giornata di Bundesliga. Da non perdere poi la maglia celebrativa dedicata a Bob Marley, che è disponibile ancora per un periodo limitato.

