FIFA 20 Ultimate Team: la Squadra della Stagione della Bundesliga

Il campionato tedesco è ripartito e le sorprese non sono mancate nella ventiseiesima giornata. Per festeggiare degnamente la ripartenza post Covid-19, EA ha pubblicato il Team of the Season So Far della Bundesliga, una super squadra da oltre 10 milioni di crediti. Il capitano è il bomber polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski (99) .

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DELLA BUNDESLIGA – Sorpresa assoluta tra i pali: non c'è il totem Manuel Neuer (88) ma Yann Sommer (94), portiere del Borussia Mönchengladbach. Lo svizzero è un ottimo giocatore e viene via per circa 80mila crediti: l'unico dubbio riguarda l'altezza (solo 1.83m).

La difesa a tre è del tutto inedita: il reparto può contare sull'intelligenza tattica di Mats Hummels (96), sulla forza fisica del francese Dayot Upamecano (93) e sulla versatilità di Joshua Kimmich (96). Tre ottimi difensori, tre carte interessanti: il più forte del trio è senza dubbio il centrale francese del Lipsia. Per il fenomenale Upamecano (una forza della natura) servono ben 340mila crediti, mentre per Kimmich siamo oltre i 400mila crediti. Molto più economico è l'esperto Hummels, solo 150mila crediti.

A centrocampo le stelle non mancano: l'highlander Thomas Müller (95), il fantasista Marco Reus (95), la stella del futuro Jadon Sancho (96) e l'estroso Filip Kostic (94). Un quartetto molto interessante e ricco di talento: il migliore come rapporto qualità/prezzo è il serbo dell'Eintracht di Francoforte che ha una quotazione sui 170mila crediti. Il fragile e meraviglioso Reus resta consigliatissimo nonostante il prezzo (1 milione e 200mila crediti), mentre sul tuttofare bavarese Müller (350mila crediti) e sulla giovane stellina inglese Sancho (1 milione e 300mila crediti) i dubbi non mancano.

Sul tridente offensivo, invece, non abbiamo alcun dubbio: Robert Lewandowski (99), Erling Håland (95) e Timo Werner (97) offrono velocità, forza fisica e una precisione unica in area di rigore. Tre attaccanti devastanti che sembrano completarsi alla perfezione. Le quotazioni sono da top player: 3 milioni per il centravanti del Bayern Monaco, 1 milione e 100mila crediti per il terminator norvegese del Borussia Dortmund (consigliatissimo!) e 1 milione e 400mila crediti per il velocista del Lipsia. Se avete pochi soldi da investire puntate tutto su Håland: è la classica bestia da FUT inarrestabile!

In panchina i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Serge Gnabry (93), Achraf Hakimi (91), Alphonso Davies (92) e Florian Niederlechner (89).

UOMO DELLA PARTITA – EA ha reso disponibili nuove carte Man of the Match dedicate ai migliori giocatori dell'ultimo turno della Bundesliga. Sono carte davvero speciali e da non perdere! Nel frattempo è stata pubblicata una nuova patch (v 1.21) per la versione PC di FIFA 20. Gli aggiornamenti per le versioni console arriveranno - come sempre – nei prossimi giorni.

