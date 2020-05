FIFA 20 Ultimate Team: la Squadra della Stagione della Premier League

Nuova settimana nella modalità Ultimate Team di FIFA 20 , nuovo Team of the Season So Far della stagione: questa volta tocca alla Premier League. Una squadra da mille e una notte con una valutazione complessiva che supera abbondantemente i 20 milioni di crediti. Il capitano di questo dream team per milionari è l'immenso Virgil van Dijk (99) .

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DELLA PREMIER - Il portiere di questa squadra di alieni è nientepopodimeno che l'incredibile Alisson (97), l'estremo difensore della corazzata di Klopp. Il brasiliano ex Roma è un fenomeno tra i pali e si conferma il numero uno nella Premier League: per acquistarlo servono circa 130mila crediti.

Anche la difesa parla con l'accento del Merseyside: Trent Alexander-Arnold (95) e Virgil van Dijk (99) solo una bella garanzia, considerando che in panchina c'è un altro componente della difesa dei “Fab Four” di Liverpool, l'esterno scozzese Andrew Robertson (94). EA, invece, per completare il terzetto difensivo ha scelto a sorpresa l'algerino Riyad Mahrez (95) del Manchester City di Guardiola, che è tutto tranne che un terzino! Le quotazioni – come potrete immaginare – sono stellari: da comprare assolutamente il gigante olandese (quasi 3 milioni di crediti!), un po' meno la coppia di esterni del Liverpool (costano tra i 300mila/350mila crediti). Da prendere (come esterno in attacco, sia chiaro!) il fantasista del City anche se il prezzo è da paura: si parla di oltre 1 milione di crediti.

In mezzo al campo brilla la classe infinita di Kevin De Bruyne (99) che si conferma come il giocatore più caro della selezione tutta Premier proposta da EA (quasi 5 milioni di crediti!). A fargli compagnia troviamo altri due superstar dei Reds: Sadio Mané (98) e Mohamed Salah (97). Due pezzi da novanta che costano una follia: oltre 2 milioni di crediti per il senegalese, meno di 1 milione e 300mila crediti per l'egiziano. Completa il quartetto un altro fenomeno, il sudcoreano Son Heung-min (95) del Tottenham che è acquistabile per quasi 2 milioni di crediti. Consigliatissimi tutti e quattro, anche se quello con il miglior rapporto qualità prezzo resta l'ex romanista Salah.

In attacco il divertimento non manca con il tridente pesante Pierre-Emerick Aubameyang (96), Sergio Agüero (96) e Jamie Vardy (95). Tre grandissimi bomber con quotazioni da top player: quello che costa meno è l'attaccante inglese del Leicester (760mila crediti). Il gabonese e l'argentino, invece, viaggiano in un'altra galassia: il primo sfiora quota 2 milioni di crediti, il secondo la supera abbondantemente.

La panchina c'è di tutto di più: da comprare assolutamente Adama Traoré Diarra (89), Marcus Rashford (94) e Richarlison (93). Puntate tutto sul primo: il bomber/ala del Wolverhampton è una vera forza della natura e per 260mila crediti è un super affare!

JAMIE CARRAGHER – Dopo aver pubblicato la scorsa settimana la patch v1.20 per la versione PC di FIFA 20, finalmente EA ha aggiornato anche quelle per PlayStation 4 e Xbox One. E nonostante la pandemia la pubblicazione del nuovo FIFA 21 non dovrebbe subire ritardi.

EA ha infatti confermato in un report finanziario che il gioco sarà pubblicato entro il secondo trimestre dell'anno (si chiude a settembre). FIFA 21 sarà pubblicato anche per le nuove console, PS5 e Xbox Series X. Infine, da non perdere la Squad Battle creata dall'ex colonna del Liverpool (ora commentatore TV) Jamie Carragher.

