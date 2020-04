FIFA 20 Ultimate Team: ancora Koulibaly!

Mentre si fanno più insistenti le voci di una possibile ripresa del campionato (con tanto di spostamento delle coppe europee ad agosto) consoliamoci con la solita squadra "alternativa" di Electronic Arts per il suo FIFA 20 : il Team of the Week Moments numero 6 è capitanato dall'immenso Kalidou Koulibaly (92) .

LA SQUADRA DELLA MOMENTO #6 – In porta troviamo il polacco Artur Boruc (81), portiere del Bournemouth. Una carta discreta per iniziare (solo 10mila crediti), nulla di più.

La difesa può contare sull'ottimo Kalidou Koulibaly (92) e sugli esperti Samuel Umtiti (87) e Javier Martínez (86). Il centrale del Napoli di Gattuso è una garanzia e uno dei difensori più forti e versatili dell'intero panorama di FUT: per acquistare il buon Koulibaly preparatevi a sborsare oltre 130mila crediti. Anche il difensore francese del Barcellona Umtiti è piuttosto costoso (circa 90mila) ma il suo eclettismo vale certe cifre. Discorso diverso per il centrale spagnolo del Bayern Monaco: Martínez è un buon difensore ma è troppo lento e macchinoso (circa 30mila crediti). Meglio come schermo dinnanzi alla difesa.

Centrocampo a quattro di grande qualità con la strana coppia Ivan Perišic (86) e Roberto Firmino (89) in cabina di regia, supportata sugli esterni dall'ex “baby Ibra” Marko Arnautovic (87) e dal talentuoso Dušan Tadic (86). Quattro attaccanti “mascherati” da centrocampisti per una mediana super offensiva: consigliatissimi i due ex interisti Perišic e Arnautovic che costano rispettivamente 47mila e 40mila crediti. Non male neanche Firmino anche se la sua quotazione è da top player assoluto, oltre 270mila crediti. Il fantasista serbo dell'Ajax è un ottimo giocatore ma troppo leggerino per FUT: 27mila crediti sono una cifra impegnativa, troppo.

In attacco le stelle non mancano con il tridente formato dal dinamico duo francese Antoine Griezmann (91) e Karim Benzema (90) supportati dall'ex milanista Pierre-Emerick Aubameyang (90). Un trio che fa paura in campo e fuori: per il francese del Barcellona si parla di oltre 340mila crediti, per quello del Real Madrid circa 95mila crediti, mentre per il gabonese dell'Arsenal quasi 400mila crediti. Piccola precisazione: tutti e tre sono grandissimi attaccanti, a voi la scelta.

In panchina questa settimana gli affari non mancano: consigliati il nostro Andrea Belotti (84) e l'inglese Matt Godden (81).

RIPARTE LA PREMIER – È partito anche l'atteso ePremier League, il torneo di FIFA 20 con protagonisti diversi giocatori della Premier e alcune celebrità del panorama musicale inglese. Le semifinali e la finale verranno trasmesse sabato 25 aprile: l'intero montepremi sarà devoluto al servizio sanitario inglese. L'iniziativa è stata promossa dagli stessi giocatori della Premier League attraverso la campagna #PlayersTogether.

