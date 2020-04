FIFA 20 Ultimate Team: il ritorno del Re Messi

Quinto appuntamento per la squadra “alternativa” di FIFA 20 Ultimate Team selezionata da EA, che sostituisce la tradizionale selezione di calciatori distinti nell'ultima settimana calcistica: il Team of the Week Moments numero 5 costicchia molto (quasi 4 milioni di crediti), soprattutto per la presenza di sua maestà Leo Messi (97) .

LA SQUADRA DEL MOMENTO #5 – In porta c'è un altro compagno di squadra della stella argentina: Marc-André ter Stegen (92), il portiere tedesco del Barcellona. La quotazione della nuova carta nera è da top player assoluto, oltre 200mila crediti! Considerando che la versione base del totem Manuel Neuer (88) costa solo 45mila crediti, non è un gran affare.

La difesa è guidata dall'esperto centrale del Piemonte Calcio Leonardo Bonucci (87) affiancato da José María Giménez (86) e Raúl Michel Melo da Silva (82). Tre buoni difensori con caratteristiche completamente diverse tra loro: il difensore bianconero è utile soprattutto in fase di impostazione (50mila crediti), il laterale uruguaiano dell'Atletico Madrid in fase di contenimento (38mila crediti) mentre il brasiliano del Braga è insuperabile nel gioco aereo (11mila crediti).

A centrocampo si suona la marsigliese con il bianconero Blaise Matuidi (86) accoppiato al connazionale Angelo Fulgini (81) dell'Angers e all'esterno Nicolas De Préville (80) del Bordeaux. Il quartetto è completato poi da Leo Messi (97) in versione trequartista. I prezzi: per il motore del Piemonte Calcio servono quasi 70mila crediti, per il duo francese made in Ligue 1 rispettivamente 9.500 e 10mila crediti. Per il campione di Rosario preparatevi al solito bagno di sangue: servono più o meno 3 milioni di crediti.

In attacco ritroviamo ancora una volta il nostro Ciro Immobile (91) accoppiato all'esterno francese Anthony Martial (86) e al bomber tedesco Max Kruse (85). Per il centravanti della Lazio servono 160mila crediti, per quello del Manchester United 215mila crediti e solo 22mila crediti per quello del Fenerbahçe. Consigliatissimi solo i primi due.

In panchina questa settimana gli affari non mancano: da comprare assolutamente Loïs Diony (80), Keita Baldé (83) e l'highlander Christian Benteke (81).





FINALE DEL TORNEO – Domenica sera alle 20.30 si terrà la finale del torneo di beneficenza Stay and Play Cup in diretta sul canale Twitch di Electronic Arts. Restando in tema, EA ha lanciato delle nuove Sfide Creazione Rosa create ad hoc per il torneo di beneficenza per la raccolta fondi destinati all’emergenza Coronavirus, oltre a quelle dedicate ad alcuni incontri storici.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!