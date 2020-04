FIFA 20 Ultimate Team: il solito immarcabile Zapata!

Per il terzo appuntamento con la squadra "alternativa" proposta da EA non mancano le sorprese, a partire dal capitano Thomas Partey (87) dell'Atletico Madrid. Il modulo è sempre il solito, l'ormai imprescindibile 3-4-3: per completare il "Team of the Week Moments 3" servono poco meno di 700mila crediti.

LA SQUADRA DELLA MOMENTO – In porta si continua a parlare spagnolo dopo l'ex milanista Pepe Reina: questa volta è il turno di Vicente Guaita Panadero (84) del Crystal Palace. Un buon portiere e una buona carta: per 12mila crediti si può trovare anche di meglio.

In difesa il trio delle meraviglie composto da Marquinhos (87), Andrew Robertson (87) e Benjamin Hübner (82) è del tutto inedito. Come rapporto qualità/prezzo è meglio puntare sul centrale brasiliano del PSG (42mila crediti), mentre lo scozzese del Liverpool costa decisamente troppo in questa nuova versione (130mila crediti). Da evitare, invece, il terzino dell'Hoffenheim (12mila crediti).

Se la difesa non offre spunti interessanti, il centrocampo attrae molto di più grazie alla solidità del ghanese dell'Atletico Madrid Thomas Partey (87) e a quella del nigeriano Ndidi (87) del Leicester City. Il primo viene per circa 60mila crediti, il secondo per quasi 80mila crediti. Il centrocampo è impreziosito dal talento sconfinato del serbo della Lazio Sergej Milinkovic-Savic (87) e dalla fantasia e velocità del granata Simone Verdi (83). Per il gioiello di Lotito servono “solo” 43mila crediti, per quello di Cairo meno di 15mila crediti.

In attacco c'è solo un uomo da comprare: Duván Zapata (87) dell'Atalanta, una bestia da FUT che costa meno di 40mila crediti! Per quanto riguarda Iago Aspas (87) e Carlos Vela (86) vi consigliamo di lasciar perdere: il primo costa quasi 40mila crediti, il secondo 25mila crediti.

In panchina gli affari non mancano: da comprare Emmanuel Dennis (84) e, soprattutto, Merveille Biankadi (76).

AGGIORNAMENTO – EA ha pubblicato una nuova patch (v1.18) per la versione PC di FIFA 20 (per quelle console dobbiamo aspettare qualche settimana). Sono state apportate diverse modifiche al gameplay, soprattutto a livello di possesso palla e di pressing (soprattutto nella resistenza dei calciatori). Sono state aggiunte due nuove formazioni (Guarani e Barcelona SC) alle competizioni Conmebol, mentre a livello grafico sono stati aggiornati cartelloni, maglie e stadi.

Nel frattempo, EA ha iniziato a pubblicare le prime carte dedicate all'Anniversario di FUT: sono disponibili, infatti, le Sfide Creazione Rosa per Steven Bergwijn (88) e Adel Taarabt (88).

