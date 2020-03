FIFA 20 Ultimate Team: tridente spettacolare con Quagliarella

Con un ritardo di un giorno dovuto a un misterioso imprevisto, EA ha pubblicato finalmente la Squadra della Settimana numero 26. Non sappiamo se sarà l'ultima né che cosa farà il team di sviluppo nelle prossime settimane, considerando lo stop nei principali campionati per la pandemia da Covid-19 . Per qualche ora di serenità (il tempo, purtroppo, non manca) vi consigliamo di provare il nuovo “dream team” di EA: modulo 3-4-3 e circa 1 milione di crediti per comprare Sadio Mané (91) e soci.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Direttamente dalla Premier arriva il portierone della settimana: questa volta è il turno di Bernd Leno (86), estremo difensore dell'Arsenal. Dopo Alisson (89) ed Ederson (88) è il miglior giocatore in quel ruolo nel campionato inglese: la prima carta nera della stagione è più che onesta, considerando la sua quotazione iniziale (circa 23mila). Il portierone del Liverpool e quello del Manchester City in versione base (oro) costano rispettivamente 35mila crediti e 28mila crediti. A voi la scelta.

La difesa è mostruosamente efficace con il sorprendente olandese Sean Klaiber (82), il brasiliano Sidnei (83) e l'inglese Aaron Wan-Bissaka (84). Il primo è una bestia da FUT ed è straconsigliato non solo per il prezzo (poco più di 10mila crediti) ma per la forza fisica e la velocità. Il secondo è davvero un ottimo centrale ed è super economico (10mila crediti), mentre il terzo ha una quotazione importante (oltre 50mila crediti) ma lascia un po' a desiderare.

A centrocampo ritroviamo il gallese del Piemonte Calcio (aka Juventus) Aaron Ramsey (84) e lo spagnolo del Valencia Parejo (89): il primo si fa apprezzare per gli inserimenti, tiro e quotazione (15mila crediti), il secondo per la lentezza e la precisione nei passaggi (45mila crediti). Due carte nere che non convincono a fondo. Molto più interessanti le fasce laterali con il francese Saint-Maximin (84) del Newcastle e l'inglese Ross Barkley (84) del Chelsea: il primo è una scheggia immarcabile e con una quotazione da top player (120mila crediti), il secondo è un centrocampista versatile che viene via per poco (10mila crediti).

In attacco il trio Kai Havertz (88), Fabio Quagliarella (86) e Sadio Mané (91) promette molto divertimento e tantissimi gol. Il tedesco del Bayer 04 Leverkusen è veloce e può svariare su tutto il fronte offensivo: 78mila crediti sono una cifra importante. L'immortale bomber della Sampdoria è alla seconda carta nera della stagione: non è velocissimo ma in area di rigore resta uno degli attaccanti più pericolosi presenti in FUT (20mila crediti). Il fenomenale senegalese dei Reds è un giocatore devastante ma alla portata di pochi fortunati: quasi 600mila crediti.

In panchina e in tribuna questa settimana vi segnaliamo il bomber danese Kasper Dolberg (84) e quello tedesco Manuel Schäffler (78) oltre all'esterno australiano Josh Risdon (78).

TORNEI ONLINE – Il Covid-19 sta rivoluzionando le nostre vite anche videoludicamente parlando. Per quanto riguarda l'attività delle “Global Series” di FIFA 20 ci sono novità, non positive com'è facile immaginare. Dopo il rinvio della CONMEBOL eLibertadores è stata annullata la FUT Champions Cup Fase V che si doveva tenere a Bucarest il prossimo 3 aprile, mentre l'evento di qualificazione per i giocatori PlayStation previsto per il prossimo 2/3 maggio è stato cancellato. Vi terremo aggiornati sulle date dei tornei rinviati.

