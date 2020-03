FIFA 20 Ultimate Team: la strana coppia Zapata/Benedetto

L'attaccante colombiano Duván Zapata (86) dell'Atalanta è uno dei giocatori più devastanti in FUT e, con la tripletta realizzata contro il Lecce, si è guadagnato un'altra spettacolare carta nera (la seconda). La Squadra della Settimana numero 25 della stagione è capitanata da una vecchia conoscenza del nostro campionato: il brasiliano ex Inter Philippe Coutinho (89) . Il modulo è l'ormai imprescindibile 3-4-3 e bastano meno di 600mila crediti per completare il dream team di EA.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta ritroviamo Vicente Guaita Panadero (82), un interessante portiere spagnolo che milita nel Crystal Palace. Un giocatore davvero solido con una quotazione abbordabilissima: “solo” 11mila crediti.

Il terzetto difensivo è di buon livello con il duo spagnolo Daniel Carvajal (87) e Marcos Alonso (86), e il greco Kostas Manolas (86). Un trio da quasi 200mila crediti in cui spicca il difensore del Napoli di Gattuso, fortissimo di testa e come marcatore puro: il suo prezzo sfiora i 70mila crediti. Anche il laterale del Real Madrid Carvajal ha una quotazione importante, quasi 90mila crediti. Molto più economico e versatile è l'ex esterno della Fiorentina Alonso: 27mila crediti per un giocatore capace di fare la fascia e di interpretare tutti i ruoli in difesa.

Il centrocampo è tutto da scoprire con l'ottimo Ramy Bensebaini (84) del Borussia Mönchengladbach e l'esperto Saúl (87) dell'Atletico Madrid, pronti a innescare sulle fasce l'olandese Calvin Stengs (84) dell'AZ e il cileno Fabián Orellana (84) dell'Eibar. Quattro buoni interpreti del ruolo e nulla di più: i primi due sono consigliati (costano rispettivamente 13mila e 40mila crediti), mentre sugli esterni il nostro consiglio è di lasciar perdere nonostante il prezzo (per entrambi siamo sui 13mila/14mila crediti).

Se il centrocampo non convince, l'attacco è tutta un'altra cosa con il tridente pesante Duván Zapata (86), Darío Benedetto (84) e Philippe Coutinho (89). Il colombiano dell'Atalanta e l'argentino dell'Olympique Marsiglia sono due bestie da FUT, inarrestabili macchine da guerra nonché due ottimi affari (rispettivamente 25mila e 17mila crediti). Il brasiliano del Bayern Monaco è un gran talento e uno straordinario uomo-assist: 75mila crediti non sono pochi ma il ragazzo li vale.

In panchina e in tribuna questa settimana ci sono diverse chicche da non perdere: segnatevi i nomi di André-Pierre Gignac (83), Ismaïla Sarr (82), Marçal (81) e Matías Rodríguez (78).

COPA LIBERTADORES – Il tanto atteso aggiornamento 1.16 è arrivato e ha portato in dote le squadre e gli stadi della CONMEBOL Libertadores e delle altre coppe (Recopa e Sudamericana). Queste competizioni sono disponibili in diverse modalità di FIFA 20 (nella Carriera, per esempio). Il nuovo aggiornamento ha rivoluzionato anche il gameplay, soprattutto sulla “resistenza” dei giocatori. Con o senza pallone i calciatori si stancano in modo più realistico.

Da non perdere nelle “Squad Battles” quella creata dal nostro bomber Ciro Immobile (99): ci sono leggende come Maradona (99), Nesta (93) e Zidane (97).

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!