FIFA 20 Ultimate Team: la maschera di Dybala colpisce ancora!

La grande prestazione della “Joya” nella vittoria sofferta della Juve contro il Brescia non è passata inosservata: EA ne ha approfittato per cambiare ruolo e preparare una nuova carta nera per il superlativo Paulo Dybala (90) . Oltre all'argentino il grande protagonista della Squadra della Settimana numero 23 è il fenomeno coreano Heung Min Son (90) . Modulo 3-4-3 (per la quattordicesima volta consecutiva) e quasi 2 milioni di crediti per completare il solito dream team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta ritroviamo un grande campione: Manuel Neuer (90). Il totem tedesco sta disputando finalmente un'ottima stagione nel Bayern Monaco e si è guadagnato la seconda carta nera della stagione (la quarta in totale). Per acquistare uno dei portieri più forti presenti in FUT servono più o meno 90mila crediti: per chi ha problemi di budget c'è sempre la carta oro che costa meno di 30mila crediti.

La difesa a tre è capitanata dall'ex granata Kamil Glik (85) che può contare sull'aiuto di Harry Maguire (86) e di quello di Lukas Klostermann (82). Un terzetto davvero solido e al tempo stesso economico. I primi due sono fortissimi in marcatura e nel gioco aereo meno in velocità e in campo aperto: si acquistano entrambi tra i 15-20mila crediti. Decisamente più interessante è il centrale tedesco del Lipsia Klostermann: è veloce, eclettico, resistente e costa solo 25mila crediti.

Nel centrocampo a quattro proposto da EA spicca il talento del fenomenale Sergej Milinkovic-Savic (86). Il tuttocampista della Lazio è capace di attaccare, difendere e segnare come pochi altri e ha una quotazione sorprendentemente abbordabile: circa 33mila crediti. A far coppia con il serbo c'è lo strepitoso centrocampista dell'Atletico Madrid Thomas Partey (86), un altro tuttofare che può fare la gioia di tutti gli allenatori di FUT per 30mila crediti. Completano il quartetto l'esterno dell'Arsenal Nicolas Pépé (86) e quello del Villareal Gerard Moreno (87): il giocatore della Costa d'Avorio è una scheggia e viene via per circa 60mila crediti, lo spagnolo è un buon centrocampista abile negli inserimenti e devastante al tiro (27mila crediti).

In attacco la genialità di Paulo Dybala (90) e il killer instinct di Heung Min Son (90) fanno da contraltare al talento di Steven Berghuis (85): un tridente davvero speciale e originale che viene valutato più di 1 milione di crediti. Nonostante il cambio di ruolo (AS), il numero dieci della Juventus vanta una quotazione da top player: oltre 160mila crediti. Il bomber di Mourinho è uno degli attaccanti più apprezzati in FUT: la sua quotazione è da capogiro, oltre 1milamila di crediti. L'olandese del Feyenoord è un buon giocatore ma in giro alla stessa cifra (15mila crediti) c'è di meglio.

In panchina e in tribuna questa settimana non c'è molto da consigliare a parte Cauley Woodrow (76), Abderrazak Hamdalla (84) e il nostro Paolo Bartolomei (78).

APPUNTAMENTO A MARZO! – Sono arrivate le prime informazioni riguardanti l'atteso DLC gratuito dedicato alla Copa Libertadores (e alla Copa Sudamericana) che uscirà per FUT: l'aggiornamento sarà disponibile a partire dal prossimo 3 marzo.

Si tratterà di un DLC piuttosto corposo (quasi 5 GB da scaricare) che includerà tutti i club attualmente qualificati alla manifestazione (inclusi Boca Juniors e River Plate che sono “esclusiva” di Konami in eFootball PES 2020).

