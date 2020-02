FIFA 20 Ultimate Team: Aubameyang per il dopo Lautaro?

La Champions League non è andata benissimo per la Juventus (alias Piemonte Calcio) che cercherà riscatto nel derby d'Italia contro l'Inter domenica sera. A proposito della Beneamata, si fanno sempre più insistenti le voci di una partenza del bomber argentino Lautaro Martínez (in direzione Barcellona) a favore dell'arrivo dell'ex milanista Aubameyang. Per stemperare l'attesa consigliamo agli allenatori di FUT di dare un'occhiata allo squadrone settimanale proposto da EA: per il ventiquattresimo appuntamento salutiamo il ritorno come capitano del buon Robert Lewandowski (93) e del sopracitato Pierre-Emerick Aubameyang (89) . Modulo 3-4-3 e circa 1 milione e 200mila crediti per completare lo squadrone.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – In porta troviamo una sorpresa assoluta: Aitor Fernández (84). Il portiere del Levante ha guadagnato la seconda carta della stagione e si candida per un posto agli Europei tra le furie rosse spagnole. Ottimi riflessi, buon posizionamento per un portiere che si acquista per solo 11mila crediti. Consigliato a chi gioca con una squadra tutta Liga.

La difesa a tre è nuova di zecca con l'inedito trio composto dai francesi Nicolas Pallois (84), Dan-Axel Zagadou (82) e dallo spagnolo Nacho Monreal (84). I primi due sono solidi difensori, molto forti in marcatura e insuperabili nel gioco aereo: non sono veloci ma hanno una quotazione che si aggira più o meno sui 11mila crediti. L'ex Arsenal (ora alla Real Sociedad) non fa eccezione: 12mila crediti per un discreto laterale, nulla di più.

Se la difesa non entusiasma agli animi più di tanto, a centrocampo brilla il talento sconfinato di Bruno Fernandes (88), il gioiello portoghese che è passato nel mercato invernale al Manchester United. Il trequartista di Solskjær è la star annunciata del calcio mondiale e nella nuova carta nera (la seconda della stagione) entusiasma non poco. La sua quotazione è da top player: più o meno 350mila crediti!

La mediana è completata dal roccioso brasiliano Fernando Reges (84) del Siviglia e dallo spagnolo Koke (86) dell'Atlético Madrid, senza dimenticare il laterale della Roma Aleksandar Kolarov (87). Degli altri tre è consigliatissimo proprio il serbo giallorosso che per 30mila crediti offre un eclettismo e una pericolosità al tiro che gli altri possono solo sognare. Per quanto riguarda le quotazioni di Reges e Koke siamo rispettivamente sugli 11mila e 22mila crediti.

L'attacco è qualcosa di mostruoso con il trio Robert Lewandowski (93), Pierre-Emerick Aubameyang (89) e Jhon Córdoba (84). Dei tre come rapporto qualità/prezzo è straconsigliato il colombiano del Colonia che è la classica bestia da FUT (“solo” 16mila crediti!). Il polacco del Bayern Monaco è un cecchino letale mentre il gabonese dell'Arsenal è una scheggia difficile da fermare (nell'inusuale ruolo di esterno sinistro): i due top player costano rispettivamente 250mila e 290mila crediti. Consigliati entrambi a chi non ha problemi di budget.

In panchina e in tribuna questa settimana la qualità abbonda: consigliati il laziale Adam Marušic (81), l'ex milanista M'Baye Niang (81), il venezuelano Darwin Machís (81) e il tedesco Lukas Görtler (75).

GIOCATORE BANNATO! – Dopo aver violato - più di una volta - il codice di condotta di FIFA 20 nel corso delle “Global Series” con minacce a dipendenti e ad altri giocatori, il pro player Kurt0411 è stato bannato da qualsiasi evento riguardante la simulazione di calcio di EA e le competizioni future.

Il ragazzo, però, ha continuato a pubblicare messaggi offensivi, intimidatori e video sui dipendenti di EA e su altri pro player incoraggiando altri utenti a fare lo stesso attraverso i social media. A questo punto EA ha deciso di sospendere l’account di Kurt0411 in modo permanente (bannato a vita!) vietandogli anche di giocare e accedere ai servizi/giochi di proprietà del colosso nordamericano.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!