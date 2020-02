FIFA 20 Ultimate Team: sempre de Vrij!

Dopo aver deciso il derby tra Milan e Inter con una fantastica rete di testa, Stefan de Vrij (87) segna anche in FUT: seconda carta nera della stagione (la quarta in totale) per il forte difensore olandese allenato da Antonio Conte. Modulo 3-4-3 (ormai imprescindibile per EA) e più di 4 milioni di crediti (sì, avete letto bene!) per completare lo squadrone capitanato da quel fenomeno che risponde al nome di Kylian Mbappé (93) .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Dopo il sorprendente Hugo Lloris (89) della scorsa settimana, questa volta in porta è il turno dell'argentino Gerónimo Rulli (84) che milita nel campionato francese nel Montpellier. Si tratta di una portiere dotato di ottimi riflessi, buon posizionamento e abile tra i pali. Una carta solida che viene via per 13mila crediti.

Il terzetto in difesa è davvero molto forte: c'è il ritrovato Sergio Ramos (91), il sopracitato Stefan de Vrij (87) e l'outsider Kenny Lala (82). La leggenda del Real Madrid resta sempre uno dei difensori più forti e apprezzati in FUT: per portarsi a casa uno dei simboli del “madrilismo” servono parecchi soldi, circa 340mila crediti. Il nerazzurro si conferma un ottimo marcatore e un muro impenetrabile di testa e rispetto al centrale spagnolo ha una quotazione abbordabile (32mila crediti). Il laterale francese dello Strasburgo, invece, piace per eclettismo e fisicità e ha buon rapporto qualità/prezzo (15mila crediti).

Il centrocampo è impreziosito dal talento del laziale Luis Alberto (88) e dalle geometrie del blaugrana Frenkie de Jong (87), mentre Abdoulaye Doucouré (86) e Filip Kostic (86) completano l'eclettica mediana. Il francese del Watford è una bestiacca da FUT che sa fare un po' tutto (95mila crediti), così come il serbo dell'Eintracht di Francoforte che è sottovaluto ed è fortissimo (circa 25mila crediti). Per quanto riguarda lo spagnolo della Lazio e l'olandese del Barcellona non c'è molto da aggiungere: sono due centrocampisti offensivi, capaci di fare gioco e di sfornare assist e giocate spettacolari. Il primo è più portato a dribblare (37mila crediti), il secondo a dettare i ritmi di gioco (160mila crediti).

L'attacco si tinge di blu, bianco e rosso con la straordinaria coppia transalpina Kylian Mbappé (93) e Ben Yedder (87), un dinamico duo da quasi 4 milioni di crediti! Il terzo incomodo è il tedesco Kevin Volland (84) del Bayer 04 Leverkusen che è un attaccante sui generis, sorprendentemente efficace e con una quotazione più che abbordabile (15mila crediti). Per i primi due bisogna accendere un mutuo: per il fenomeno del PSG servono più di 2 milioni e 800mila crediti, mentre per il bomber del Monaco siamo sui 620mila crediti!

In panchina e in tribuna gli affari non mancano mai: Renato Sanches (81), Robin Quaison (84), Musa Barrow (77) e Richarlison (82) sono consigliatissimi.

NUOVO AGGIORNAMENTO – EA ha pubblicato da qualche giorno una nuova corposa patch (v1.14) per le versioni PlayStation 4 e Xbox One di FIFA 20. Sono stati risistemate un paio di magagne in FUT (soprattutto grafiche) e nella modalità Carriera. Grandi novità anche per Volta e per 24 nuovi giocatori che hanno beneficiato di un aggiornamento dei loro volti.

Electronic Arts ha reso disponibile da qualche giorno una spettacolare carta “Stelle del Futuro” dedicata allo sfortunato talento della Roma Nicolò Zaniolo (86). Per avere questa carta bisognerà completare le sfide dedicate alle “Stelle del Futuro”.

