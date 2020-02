FIFA 20 Ultimate Team: la sfida Lukaku-Immobile continua!

In attesa del derby della Madonnina numero 225, per ingannare l'attesa vi consigliamo di dare un'occhiata alla Squadra della Settimana numero 21 preparata da EA. Modulo 3-4-3 (per la dodicesima volta consecutiva!) e un bel milione di crediti per completare tutta la squadra capitanata da “mister tripletta”, Ciro Immobile (90) .

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Il protagonista dell'attesissima sfida tra il Tottenham di Mourinho e il City di Guardiola è stato - a sorpresa - il portiere francese Hugo Lloris (89), capace di guadagnarsi la prima carta nera della stagione con una prestazione super e un rigore parato ad Agüero. L'estremo difensore transalpino non è male ma è piuttosto costoso: circa 80mila crediti. A cifre inferiori si possono trovare dei portieri dello stesso livello (e anche meglio). Da valutare con attenzione.

La difesa a tre è diventata il mantra di EA per la stagione 2020: Alex Telles (87), Matthijs de Ligt (87) e Yerry Mina (84) sono i tre prescelti per questa settimana. Il brasiliano del Porto è un laterale piuttosto efficace, soprattutto quando si trova ad attaccare con una quotazione “monstre”, oltre 100mila crediti. L'adattamento al campionato italiano dell'olandese della Juventus prosegue tra alti e bassi: con il gol di domenica de Ligt si è conquistato la seconda carta nera della stagione (circa 33mila crediti), la settima in totale. Il colombiano Mina dell'Everton di Ancelotti si conferma un difensore all'inglese: fisicamente roccioso, insuperabile di testa e lento in campo aperto. Non costa molto (13mila) ma c'è molto meglio in giro alla stessa cifra. Consigliato solo agli irriducibili tifosi dei Toffees!

Il centrocampo è guidato dalla coppia iberica Santi Cazorla (86) e Parejo (88) mentre sulle fasce imperversano la giovane stella inglese Jadon Sancho (87) e il fuoriclasse argentino Ángel Di María (88). I due centrocampisti spagnoli sono ottimi da un punto di vista offensivo ma lasciano molto a desiderare da quello difensivo: 23mila crediti per il primo, 34mila per il secondo. Molto più interessante è la carta nera del giocatore del Borussia Dortmund: Sancho è una scheggia capace di dribblare chiunque e di segnare gol impossibili. Per accaparrarsi la promessa inglese servono quasi 100mila crediti. Molto meno costoso è il fantasioso argentino del PSG: 50mila crediti per un mancino capace di creare gioco e di saltare chiunque con il suo sinistro fatato.

L'attacco fa davvero paura: Romelu Lukaku (88) in coppia con Ciro Immobile (90) è il sogno proibito di ogni allenatore in FUT. E se aggiungiamo anche Roberto Firmino (88)? Il primo è qualcosa di assolutamente mostruoso in FUT e viene via per solo 40mila crediti! Per “Re Ciro” servono quasi 150mila crediti, mentre per il jolly offensivo del Liverpool di Klopp oltre 330mila crediti.

In panchina e in tribuna gli affari non mancano mai: Francesco Caputo (84), Daniel Ginczek (82), Oussama Idrissi (81) e Alexandru Cicâldau (78) sono assolutamente da acquistare!

AGGIORNAMENTI IN ARRIVO – EA Sports ha cominciato ad aggiornare le carte oro dei giocatori (nello specifico le “stelle delle skill” e il “piede debole”) in attesa degli abituali “Winter Upgrades” che arriveranno - con buona probabilità - nelle prossime due settimane. Non spaventatevi se vedrete migliorare improvvisamente i parametri dei vostri beniamini!

Settimana scorsa è stata pubblicata,finalmente, la prima squadra dedicata alle “Stelle del Futuro”: tra i fenomeni spicca il nostro Sandro Tonali (91) che sfiora in questa versione il milione di crediti!

