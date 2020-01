FIFA 20 Ultimate Team: Super Handa!

Handanovic e Agüero sono i protagonisti indiscussi del nuovo dream team settimanale firmato da EA. Il modulo è ancora una volta il 3-4-3 per una squadra ricca di talento e con molti giocatori provenienti dalla nostra Serie A. Per completare la Squadra della Settimana numero diciotto servono più o meno 1 milione e mezzo di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Samir Handanovic (89) si è guadagnato la quarta carta stagionale (la prima nera) dopo la straordinaria prova contro l'Atalanta di Gasperini. Oltre a essere il miglior portiere della Serie A, lo sloveno si conferma anche tra i migliori in FUT: 60mila crediti sono una bella cifra ma l'estremo difensore nerazzurro vale questi soldi.

La difesa a tre non è affatto male: Nicolas Nkoulou (86), Azpilicueta (86) e Michael Keane (83) sono tre buonissimi giocatori. Del trio sono consigliati il difensore del Torino di Mazzarri (20mila crediti) e l'inglese dell'Everton di Ancelotti (11mila crediti). Lo spagnolo del Chelsea, invece, non vale la sua attuale quotazione: 27mila crediti sono decisamente troppi.

Il centrocampo a quattro è di grande qualità e fantasia. Il talentuoso Rodrigo De Paul (82) piace e non poco in questa nuova carta (solo 11mila crediti) e si combina alla perfezione con l'eterno Sebastian Giovinco (84) che riesce ancora a sorprenderci tra le fila dell'Al Hilal. Che Riyad Mahrez (88) sia un fenomeno è indubbio, che lo sia anche in FUT pure. Il fantasista di Guardiola ha talento da vendere, velocità, dribbling e tiro: 170mila crediti sono una quotazione da top player. Bruno Fernandes (87) completa il quartetto con il suo estro e le sue doti di palleggiatore: il portoghese strabilia anche se non costa poco (70mila crediti).

In attacco il tridente Sergio Agüero (91), Marcus Rashford (85) e Fabio Quagliarella (85) è di quelli pesanti. Il bomber argentino è l'attaccante più prolifico della Premier League negli ultimi dieci anni (la sua quotazione si aggira sui 700mila crediti), mentre la giovane stella del Manchester United è la classica bestia da FUT da acquistare a occhi chiusi (230mila crediti). Due attaccanti straordinari, da comprare in coppia! Per chi invece è alla ricerca di un realizzatore affidale a buon prezzo, l'immortale Quagliarella è una garanzia: non è più velocissimo ma in area di rigore è sempre il solito cecchino implacabile (17mila crediti).

In panchina e in tribuna questa settimana le sorprese non mancano: Kyle Vassell (75), Adrian Grbic (76), Cedric Amissi (76) e Boubacar Kamara (81) sono i nomi da tenere d'occhio, soprattutto il primo.

LA COPPA A MILANO – EA ha annunciato che la FIFA eClub World Cup (il torneo per club) si svolgerà a Milano (presso gli East End Studios) dal 7 al 9 febbraio, con le migliori 24 squadre al mondo che si batteranno per la corona. Il nostro Paese – per la prima volta – è stato scelto per ospitare un torneo arrivato alla sedicesima edizione. Le squadre qualificate provengono da tutto il mondo: Mkers, AS Roma e Team QLASH rappresenteranno l'Italia. L’elenco ufficiale dei team e la lista dei giocatori partecipanti sono disponibili sul sito ufficiale di EA.

