FIFA 20 Ultimate Team: niente CR7 e Lukaku

Nonostante un inizio stratosferico EA sembra aver messo da parte il suo ex testimonial: niente Squadra della Settimana e Squadra dell'Anno per CR7! La Serie A ritorna protagonista con un Ciro Immobile (89) in grande spolvero, capitano del dream team numero 17. Il modulo proposto da EA è – ancora una volta – il 3-4-3 e per completare lo squadrone bastano 900mila di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Il portiere del Torino Salvatore Sirigu (86) si è guadagnato la prima carta nera della stagione dopo l'ottima performance contro la Roma. Servono circa 20mila crediti per acquistarlo: un po' troppo per una card “normale”. Consigliato solo ai tifosi granata.

Il terzetto difensivo è composto dal centrale del Real Madrid Raphaël Varane (87), dal difensore del Genoa Domenico Criscito (82) e dal messicano del Porto Jesús Corona (84). Dei tre il più forte è senza ombra di dubbio il francese delle merengues: Varane è ormai al livello del più celebrato compagno di reparto Sergio Ramos (89). Non costa poco se confrontato con lo stesso centrale spagnolo (70mila crediti per la versione oro): 400mila crediti sono davvero una bella cifra. Per quanto riguarda il nostro “Mimmo”, la carta nera di Criscito non è affatto male: 11mila crediti sono una cifra spendibile. Sul terzino messicano del Porto, invece, il nostro consiglio è di lasciar perdere.

Il centrocampo a quattro scelto da EA è del tutto inedito. Ci sono l'ottimo James Maddison (84) che sta facendo faville nel Leicester City, il fenomenale Alejandro “Papu” Gómez (87) dell'Atalanta, la freccia dei gunners Nicolas Pépé (85) e l'ex milanista Deulofeu (83). Quattro centrocampisti molto offensivi, dotati di buon dribbling e di tanta velocità. Il migliore come rapporto qualità/prezzo(circa 80mila crediti) è l'esterno della Costa d'Avorio Pépé. Per il Papu e Deulofeu il problema è sempre lo stesso: sono troppo leggeri per affrontare i cattivissimi difensori che popolano le aree di rigore di FUT. Il primo costa circa 65mila crediti, lo spagnolo “solo” 15mila crediti. Maddison invece è un buon incursore e per 12mila crediti si può anche fare.

Il nostro Ciro Immobile (89) guida l'attacco della Squadra della Settimana con una carta nera piuttosto interessante: 60mila crediti sono una discreta cifra per un bomber devastante anche in FUT. Gabriel Jesus (84) del Manchester City è il suo partner in attacco insieme all'esterno dell'Aston Villa Jack Grealish (84). Il brasiliano di Guardiola viaggia sui 60mila crediti, mentre l'inglese dei villains meno di 11mila crediti. Dei tre è straconsigliato il centravanti della Lazio.

In panchina e in tribuna questa settimana non c'è molto da scegliere: gli unici giocatori interessanti sono Marko Livaja (81), Maynard (81) e, soprattutto, Tyrese Campbell (75).

UNDICI DA SOGNO – Finalmente EA ha annunciato la tanto attesa Squadra dell'Anno (“Team of the Year”) per FUT. C'è tanto Liverpool, un po' di Ajax e il solito Messi nell'undici dei migliori giocatori della stagione 2019. Manca – a sorpresa – Cristiano Ronaldo che potrebbe rientrare come dodicesimo uomo (sono in corso le votazioni). E proprio in questi giorni EA sta rendendo disponibile nei pacchetti queste carte speciali: vi conviene “sbustare” a più non posso!

