FIFA 20 Ultimate Team: Babbo Lukaku non si ferma più!

Nel giorno di Natale EA pubblica la Squadra della Settimana più forte dell'anno per FUT/FIFA 20. Il capitano è il fenomeno brasiliano Neymar Jr (93) , il primo degli umani dopo gli alieni Leo Messi e CR7. Il modulo natalizio è l'ormai imprescindibile 3-4-3 (per la sesta volta consecutiva!) mentre per completare il “dream team” di Babbo Natale EA servono oltre 3 milioni di crediti.

Rui Patrício (85) ha guadagnato i pali della squadra natalizia con una prestazione maiuscola: il portoghese dei Wolverhampton Wanderers ha finalmente una carta degna del suo valore e una quotazione interessante (circa 17mila crediti). Se consideriamo che il celebrato Thibaut Courtois (88) del Real Madrid costa molto di più (sui 27mila crediti) e ha statistiche più o meno simili, il compagno di nazionale di CR7 è da tenere in grande considerazione.

Il mantra del trio difensivo è “esperienza” e lo storico capitano del Manchester City Vincent Kompany (85) lo incarna perfettamente. Il suo attuale compagno di squadra Benjamin Mendy (83) e l'ex Aleksandar Kolarov (86) completano la linea difensiva proposta da EA. Una difesa "made in Citizens" che costa il giusto: con 80mila crediti si portano a casa tutti i tre difensori! Del terzetto sono consigliatissimi il francese Mendy (45mila crediti) e il serbo della Roma Kolarov (19mila crediti): da valutare con molta attenzione il capitano belga del City.

Il centrocampo è di una qualità abbacinante, non solo per la presenza dell'asso brasiliano del PSG Neymar Jr (93) o del fenomenale “recupera palloni” del Napoli Allan (86): a impressionare sono gli esterni che viaggiano a una velocità super sonica sulle corsie laterali. Sulla sinistra il tedesco Timo Werner (86) continua a strabiliare e segnare nelle fila del Lipsia, sulla destra invece il connazionale Serge Gnabry (86) sta trovando la consacrazione definitiva nel Bayern Monaco. Una mediana che supera abbondantemente i 2 milioni di crediti, anche se gran parte del valore è da attribuire al solito Neymar Jr. Dei quattro come rapporto qualità/prezzo convincono Gnabry e Allan, un po' meno il celebrato bomber brasiliano e il velocista Werner (entrambi da prendere se non si hanno problemi di budget).

Il tridente in attacco è ben assortito con la forza bestiale di Romelu Lukaku (87) che ben si accoppia con la tecnica sopraffina di Roberto Firmino (87) e la voglia famelica di gol di Luis Suárez (90). Tre attaccanti completamente diversi tra loro che si combinano stupendamente nella Squadra della Settimana numero quindici. L'attaccante con il miglior rapporto qualità/prezzo è senza dubbio il bomber adorato da Antonio Conte: il centravanti belga è da anni una delle bestiacce da FUT più apprezzate dagli allenatori e acquistarlo per meno di 30mila crediti è un super affare. L'uruguaiano del Barca e il tuttofare del Liverpool sono fortissimi ma hanno delle quotazioni piuttosto alte: 135mila crediti il primo, oltre i 160mila crediti il secondo.

In panchina e in tribuna le strenne natalizie non mancano: Philipp Max (84), Teddy Chevalier (79) e Robin Quaison (81) regaleranno più di una gioia a tutti gli allenatori di FUT.

NATALE CON FUT – Sono arrivate da una settimana le Sfide Creazione Rosa a tema natalizio, le famose FUTMAS (“Natale con FUT” nella versione italiana). Tra quelle pubblicate negli ultimi giorni segnaliamo quella dedicata ad Arturo Vidal (86), il sogno nerazzurro per il mercato di gennaio.

E dopo un Natale con FUT vi auguriamo uno splendido 2020, sempre in compagnia di FUT!

