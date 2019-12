FIFA 20 Ultimate Team: l'artista De Bruyne!

Come i suoi famosi antenati fiamminghi, anche Kevin De Bruyne (94) ama dipingere, non su una bianca tela ma su un verde prato. Un talento cristallino, una macchina sforna assist, un trequartista capace di verticalizzare come nessun altro. Un giocatore meraviglioso, un campione da FUT: è lui il capitano della quattordicesima Squadra della Settimana di EA. Quotazione da star planetaria: quasi 800mila crediti. Il modulo è - per la quinta volta consecutiva - il super offensivo 3-4-3: a Babbo Natale chiedete almeno 2 milioni di crediti per completare lo squadrone settimanale!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Benjamin Lecomte (86) è il prescelto per questa settimana: il francese del Monaco è alla terza carta stagionale ed è un portiere interessante, anche se la quotazione è piuttosto impegnativa (20mila crediti). Da valutare con attenzione.

In difesa spicca la velocità da bolide di F1 di Theo Hernández (84), la nota più lieta della stagione – finora – sottotono dell'A.C. Milan. Il francese è una bestia da FUT, uno dei migliori terzini presenti nel gioco. La terza carta nera della stagione è da urlo, così come il prezzo 110mila crediti. Per chi non ha ancora ricevuto un regalo da Babbo Natale consigliamo di comprare la versione base del terzino rossonero: Theo Hernández (76) per 2mila crediti resta un super affare. A completare il pacchetto difensivo ritroviamo l'ex centrale del Napoli Raúl Albiol (85) e quello belga del Tottenham Jan Vertonghen (88): due difensori esperti, forti fisicamente, intelligenti tatticamente e non particolarmente veloci. Il primo viene per meno di 20mila crediti, il secondo per quasi 40mila crediti.

A centrocampo la coppia Campaña (83) e Leandro Paredes (83) imposta e detta i ritmi di gioco, mentre sulle fasce l'artista Kevin De Bruyne (94) pennella assist in coppia con il collega portoghese Pizzi (86). Lo spagnolo del Levante è un metronomo da piazzare in mezzo al campo, mentre l'argentino ex Roma ha qualcosa in più a livello qualitativo. Del fenomeno belga non c'è molto da aggiungere (è un ottimo regalo di Natale!) così come del centrocampista del Benfica, buono in attacco molto meno in difesa. Le quotazioni: i primi due si acquistano a partire da 10mila crediti, per Pizzi servono meno di 20mila crediti mentre per KDB quasi 800mila crediti.

Tridente spettacolare anche questa settimana: Jadon Sancho (86), Mohamed Salah (92) e Coutinho (88) sono un terzetto da paura con una quotazione che supera quota 1 milione di crediti! Due ex vecchie conoscenze della nostra Serie A e la giovane stella inglese del Borussia Dortmund: il più forte dei tre è proprio l'egiziano del Liverpool che ha militato nella Fiorentina e nella Roma. “Momo” vale fino all'ultimo credito (800mila) la sua quotazione da Pallone d'Oro. Il brasiliano Coutinho (ex Inter) non è male in questa nuova carta (la quinta della stagione) e piace per la sua versatilità un po' meno per il prezzo, oltre 100mila crediti. La stellina giallonera Sancho ha dalla sua una grande velocità e un innato senso del gol, mentre lascia un po' perplessi a livello fisico: contro il van Dijk della situazione può fare molta fatica. Per chi non ha alcun dubbio, il prezzo è sui 50mila crediti.

In panchina e in tribuna i buoni acquisti non mancano mai: questa settimana occhio al terzino svizzero Pascal Schürpf (75), al bomber tedesco Florian Niederlechner (80) e all'esterno uruguaiano Lucas Olaza (81).

NATALE CON FUT – Come da tradizione sono arrivate anche quest'anno le Sfide Creazione Rosa a tema natalizio. Tra quelle pubblicate finora, quella dedicata a Luka Modric (92) era da non mancare. Comunque, non disperate: ogni giorno EA ci sorprenderà con una SCR del tutto nuova!

E già che ci siamo, buon Natale a tutti gli allenatori/giocatori di FUT!

