FIFA 20 Ultimate Team: sempre Mané!

Dopo il roccioso van Dijk (91) è il turno di un altro fenomenale giocatore dei Reds come capitano della Squadra della Settimana: Sadio Mané (90) . Per completare il solito dream team (il modulo è ancora una volta il 3-4-3!) della modalità FUT di FIFA 20 servono più o meno 2 milioni di crediti. Scopritela con noi.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA - Lo sloveno Martin Dúbravka (83) ha guadagnato i gradi di portiere titolare nella compagine di EA. Il giocatore del Newcastle United ha delle interessanti potenzialità e un prezzo cheap (11mila crediti) ma non convince più di tanto.

Raphaël Varane (86) è il perno di una difesa a tre che può contare sulla freschezza di Aaron Wan-Bissaka (82) e sulla prestanza fisica di Martin Hinteregger (83). Il centralone del Real Madrid è veloce, forte di testa e abile nel marcare: Zidane lo adora così come la maggior parte degli allenatori di FUT. Nonostante l'upgrade, la versione nera di Varane (440mila crediti) non è molto diversa da quella oro che costa una bella fortuna, quasi la metà. Consigliato solo a chi ha un bel budget a disposizione. Molto più interessante è la carta nera del giovane terzino del Manchester United Wan-Bissaka. L'inglese si dimostra solido al punto giusto anche se ha una quotazione da top player: oltre 60mila crediti! Completa la linea difensiva l'austriaco Hinteregger, il centrale dell'Eintracht di Francoforte. Non è particolarmente rapido ma è insuperabile nell'uno contro uno: da tenere in considerazione, soprattutto in virtù dell'ottimo rapporto qualità/prezzo (12mila crediti).

Il talentuoso Luis Alberto (87) sta disputando un'ottima prima parte di campionato nella Lazio, guadagnandosi nel giro di poche settimane la seconda carta nera della stagione. Nella nuova versione lo spagnolo incanta, soprattutto in attacco dove delizia i giocatori con dribbling e assist di pregevole fattura. Per 40mila crediti un pensierino lo si può anche fare. Il cileno Charles Aránguiz (85) invece è il classico centrocampista difensivo utile a proteggere la retroguardia e bravo nella fase di impostazione. Non è un fenomeno e costa circa 19mila crediti. L'ex giocatore della Fiorentina Joaquín (83) occupa la fascia destra, mentre su quella opposta imperversa Morgan Sanson (82), talentuoso centrocampista dell'Olympique di Marsiglia. Il francese è un buon giocatore, dotato di piedi vellutati e capace di passare il pallone con una precisione mostruosa: si acquista per 12mila crediti. L'esterno spagnolo, invece, sembra avere perso il passo e la rapidità dei tempi d'oro (13mila crediti).

Il tridente d'attacco Marco Reus (89), Memphis Depay (86) e Sadio Mané (90) è da paura! Per quanto riguarda il fenomeno del Borussia Dortmund la quotazione è da star assoluta, oltre 400mila crediti. Per l'olandese del Lione, invece, bisogna sborsare molto meno, circa 100mila crediti. Per il bomber del Livepool si parla di oltre 700mila crediti! Tra i tre attaccanti la nostra scelta cade - inevitabilmente - su Depay, in virtù dell'ottimo rapporto qualità/prezzo.

In panchina e in tribuna i fenomeni non mancano: su tutti il rinato Jamie Vardy (84), il vacanziero Lukas Podolski (81) e il sorprendente Vinícius (79).

BUNDESLIGA – Sono partite ufficialmente le nomination per decretare il giocatore del mese di novembre 2019 per quanto riguarda la Bundesliga. Il vincitore avrà - come sempre - una carta speciale da riscattare attraverso le imprescindibili Sfide Creazione Rosa. Potete votare come sempre dal sito ufficiale di FIFA 20.

