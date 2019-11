FIFA 20 Ultimate Team: la rivincita di Higuain

A un passo dalla cessione in estate, Gonzalo Higuaín (86) ha ribaltato le gerarchie di Sarri nel giro di pochi mesi. Il "Pipita" con la strabiliante doppietta di domenica scorsa contro l'Atalanta si è guadagnato la prima carta nera della stagione e il ruolo di titolare nella formazione della Squadra della Settimana numero 11. Il capitano della formazione è un certo Luka Modric (91) che sta lentamente ritornando a livelli di eccellenza che l'hanno portato alla conquista del Pallone d'Oro nel 2018. Modulo 3-4-3 e quasi 2 milioni di crediti per completarla.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 11 – In porta ritroviamo Keylor Navas (89) alla seconda carta nera della stagione. L'ex Real Madrid si sta dimostrando uno dei portieri più forti e affidabili in FUT, senza dubbio il migliore della Ligue 1. L'estremo difensore del PSG è davvero forte e costoso: per acquistarlo servono più di 60mila crediti.

La difesa a tre proposta è guidata dall'olandese Stefan de Vrij (86) che può contare sulla velocità del tedesco Philipp Max (81) e sulla prestanza fisica dell'inglese James Tarkowski (82). Il centrale interista ha buoni piedi, un ottimo tackle e tanto acume tattico per comandare la difesa della squadra della settimana: per 23mila crediti può essere un acquisto interessante. Il laterale dell'FC Augsburg è una piacevole sorpresa (10mila crediti) mentre il centralone del Burnley è il classico difensore inglese: lento, insuperabile di testa, forte nei tackle e con una quotazione cheap (11mila crediti).

Centrocampo di straordinaria qualità con la stella Luka Modric (91) e il fenomenale Heung Min Son (88). Il tedesco Joshua Kimmich (87) e lo spagnolo Canales (86) completano il quartetto. Il cervello del Real Madrid ha una quotazione importante (circa 185mila crediti) ed è uno straordinario playmaker. La stella coreana del Tottenham è uno dei giocatori più versatili e apprezzati in FUT: segna e fa segnare ed è difficile da marcare. Prezzo da top player: circa 900mila crediti. Anche il giovane talento del Bayern Monaco costa parecchio (120mila crediti) mentre il centrocampista spagnolo del Betis viene via per meno di 23mila crediti. Come rapporto qualità/prezzo c'è di meglio in giro (per entrambi).

In attacco Gonzalo Higuaín (86) si conferma uno straordinario finalizzatore con una quotazione più che abbordabile (23mila crediti), mentre Riyad Mahrez (87) un prezioso grimaldello per far saltare le difese avversarie. L'algerino del Manchester City costicchia come tutta l'argenteria di Guardiola: 130mila crediti non sono pochi ma il talento non manca. Iago Aspas (86) completa il tridente: il bomber del Celta Vigo è un discreto giocatore, nulla di più. Non vale la sua attuale quotazione, circa 23mila crediti.

In panchina e in tribuna i grandi affari latitano questa settimana: si salvano solo il bomber del Camerun Jean-Pierre Nsamé (80), l'olandese dell'Ajax Quincy Promes (84) e quello del PSV Steven Bergwijn (86).

BLACK FRIDAY – Da qualche giorno è disponibile per FIFA 20 la patch 1.08 per la versione PC e quella 1.09 per quelle Xbox One e PS4. EA ha lavorato molto sul gameplay e sulla fisica di gioco: infatti, sono stati migliorati tiri e passaggi – in determinate situazioni – mentre il cambio del giocatore dopo un tackle diventa meno problematico. Piccole novità anche nei calci di rigore, mentre sono stati aggiunti/aggiornati una trentina di volti per quanto riguarda i calciatori.

Poteva mancare il tanto celebrato “black friday” anche in FIFA 20? Assolutamente no! Sono previsti pacchetti speciali e offerte a tempo, quindi oggi collegatevi a FUT!

