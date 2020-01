FIFA 20 Ultimate Team: a tutta Premier!

Il nuovo anno non sembra aver portato molta fortuna al bomber della nazionale dei Tre Leoni Harry Kane (93) . Il centravanti di Mourinho, infatti, si è infortunato - di nuovo - nella partita persa contro il Southampton. Il buon Harry può consolarsi con la fascia di capitano nella Squadra della Settimana numero 16 di EA: modulo 3-4-3 (e siamo sette!) e circa 2 milioni di crediti per completarla.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA – Tra i pali si torna a parlare la lingua d'Albione: Tom Heaton (83) dell'Aston Villa è il prescelto del primo “dream team” del 2020 con una quotazione davvero interessante (solo 11mila crediti). Non è un fenomeno ma se volete costruire una formazione tutta Premier, il portiere dei “villains” potrebbe fare al caso vostro.

L'irlandese Matt Doherty (84) e gli inglesi Harry Maguire (84) e Trent Alexander-Arnold (86) compongono la linea difensiva. Del trio è consigliatissimo il primo in virtù di un ottimo rapporto qualità/prezzo: il laterale del Wolverhamptonm, infatti, ha piedi buoni, velocità, resistenza e forza fisica e un prezzo contenuto, circa 12mila crediti. I più celebrati Maguire e Alexander-Arnold non convincono più di tanto: il centralone del Manchester United è il tipico difensore inglese, insuperabile di testa e nei tackle ma decisamente troppo lento. Il giocatore di Klopp invece è uno dei migliori terzini del mondo: nella nuova carta nera piace tecnicamente ma non convince come quotazione (140mila crediti sono troppi!).

Il centrocampo della prima squadra dell'anno di FUT è qualcosa di straordinario: N'Golo Kanté (90) e Christian Eriksen (89) offrono quantità e qualità in abbondanti dosi. Il primo è un instancabile “recupera palloni”, il secondo un favoloso uomo assist e un cecchino letale sui calci piazzati. Due giocatori straordinari con quotazioni da top player: per l'inesauribile dinamo del Chelsea servono quasi 400mila crediti, mentre per il danese che tanto piace alle nostre squadre (l'Inter di Conte su tutti) siamo sui 100mila crediti.

Gli spagnoli Adama (83) e Ayoze Pérez (84) completano la spettacolare mediana: il primo è una conosciuta bestia da FUT da comprare a tutti i costi (anche quest'anno), il secondo è un onesto trequartista. Chiamatelo “Bolt” o “Hulk” ma Adama Traoré Diarra (è stato naturalizzato spagnolo) è una vera e propria forza della natura sulle fasce laterali: la nuova carta sfiora i 120mila crediti (quella oro costa “solo” 35mila crediti) ma vale ogni singolo centesimo. Su Ayoze Pérez del Leicester City il nostro consiglio è di lasciar perdere nonostante un prezzo molto allettante (12mila crediti).

In attacco si parte con il botto con Harry Kane (93), Sergio Agüero (90) e Anthony Martial (85): più di 600mila crediti per un tridente a dir poco mostruoso! Il capitano degli Spurs è un vero e proprio “uragano” nella nuova carta, mentre il Kun si conferma – ancora – una volta un cecchino implacabile in area di rigore. Ottima anche la nuova versione per il francese del Manchester United: Martial è un'altra bestiaccia da FUT. Costano tutti e tre più o meno 200mila crediti: scegliete in base alla vostre esigenze.

In panchina e in tribuna abbondano gli affari nella prima settimana del 2020: Djibril Sidibé (81), Bafétimbi Gomis (84), Jordan Ayew (81), Dominic Calvert-Lewin (81) e Keshi Anderson (75) regaleranno più di una gioia a tutti gli allenatori di FUT.

CARTE SBAGLIATE – Chi ha aperto questa settimana i premi relativi all'ultima “FUT Champions Weekend League” ha avuto una sorpresa decisamente amara: carte oro invece di quelle speciali rosse! EA è al corrente del problema e sta cercando di risistemare il tutto il prima possibile.

Nel frattempo, sono arrivate le tanto attese nomination per il premio di “Giocatore del Mese” (per dicembre 2019) della Liga spagnola: in corsa ci sono il bomber del Barca Luis Suarez (90), il laterale del Siviglia Diego Carlos (79) e il centravanti del Getafe Angel (82). Il prescelto (votato da una speciale commissione) riceverà una carta speciale riscattabile tramite le solite Sfide Creazione Rosa.

