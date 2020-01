FIFA 20 Ultimate Team: un Ilicic da nove!

Nella serata d'antologia per Gasp e i suoi ragazzi spicca la folle prestazione di Josip Ilicic (88) , capace di impallinare dal cerchio di centrocampo l'incolpevole Sirigu e di segnare altri due fantastici gol. La Serie A ritorna a dominare in FUT: il capitano è Lorenzo Insigne (88) che ha ritrovato il gol contro la Juve di CR7. Modulo 3-4-3 e circa 800mila crediti per completare la Squadre della Settimana numero venti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 20 – Gianluigi Donnarumma (87) si è guadagnato la seconda carta nera della stagione: il portierone del Milan si dimostra abilissimo nei cross e nelle uscite alla disperata ma non costa poco: circa 80mila crediti. Per il Gigione nazionale sono davvero tanti, troppi: meglio ripiegare sulla prima carta nera che costa circa la metà.

La difesa è guidata dalla saggezza tattica di Francesco Acerbi (85), dalla forza di Nacho Fernández (84) e dall'esplosività di Ricardo Pereira (86). Il laziale è un difensore roccioso, abile nell'anticipo e forte di testa (23mila crediti). Il centrale del Real Madrid piace per la sua estrema versatilità e per la quotazione abbordabile (16mila crediti), mentre il laterale del Leicester City è uno stantuffo instancabile, una scheggia capace di fare le due fasi (in attacco e in difesa) come pochi altri. La sua quotazione è altissima: circa 150mila crediti.

Jordan Henderson (85) e Leon Goretzka (86) guidano la mediana coadiuvati sulle fasce da Raphaël Guerreiro (84) e da Florent Mollet (84). Il quartetto è ben assortito anche se è difficile trovare qualche fenomeno da comprare. L'inglese del Liverpool è un buon giocatore (20mila crediti), mentre il tedesco del Bayern Monaco è quello con il rapporto qualità migliore tra i quattro. Per quanto riguarda il portoghese del Borussia Dortmund e il francese del Montpellier è meglio lasciar perdere, nonostante le quotazioni siano più che abbordabili (14mila crediti per il primo, 13mila per il secondo).

In attacco risplende – finalmente – la luce del fenomenale Lorenzo Insigne (88): per il gioiello del Napoli ci vogliono quasi 190mila crediti! L'attaccante del Napoli è devastante in attacco, eccellente nei dribbling e ottimo in fase davanti alla porta: paga - come sempre - un fisico troppo leggero per i canoni di FUT. Decisamente più prestanti si rivelano essere Josip Ilicic (88) e Alassane Pléa (86): lo sloveno dell'Atalanta è alla sesta carta stagionale (la terza nera), mentre il francese del Mönchengladbach è una piccola bestia da FUT difficile da fermare in area di rigore. L'artista di Gasperini viene per solo 40mila crediti, mentre per il bomber Pléa servono 25mila crediti.

In panchina e in tribuna gli affari non mancano: Sean Klaiber (79), Ivan Toney (81) e soprattutto Kodjo Fo-Doh Laba (82)!

STELLE DEL FUTURO – Nella giornata di oggi saranno pubblicate le attese carte “Future Stars” (Stelle del Futuro) per FUT. Si tratta di card speciali dedicate ai giovani più talentuosi dell'intero panorama calcistico: EA – per ora – non ha ancora svelato la lista dei fortunati.

Grandi novità per le Web App e Companion App di FUT: sono stati risolti numerosi bug ed è stata – finalmente – aggiunta la funzione "Recupero oggetti scartati" accessibile dalla schermata Club. Correte a scaricare le nuove versioni!

