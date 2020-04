FIFA 20 Ultimate Team: la rivincita di Pau Lopez!

Quarto appuntamento per la squadra “alternativa” di EA che ha soppiantato nei nostri cuori – per ora – il solito dream team settimanale. Il “ Team of the Week Moments ” numero 4 spacca per davvero e non solo a livello di crediti (oltre 2 milioni di crediti): modulo 3-4-3 e un super bomber come Robert Lewandowski (94) come capitano.

LA SQUADRA DELLA MOMENTO – Tra i pali il colore vincente è il giallorosso: lo spagnolo Pau López (85) della Roma conquista i gradi di titolare. Certo, 18mila crediti non sono pochi per un portiere ed è facile trovare delle valide alternative meno costose. Consigliato ai tifosi giallorossi.

In difesa il trio Dante (82), Makoto Hasebe (83) e Hugo Mallo (82) fa davvero paura, purtroppo non agli avversari... L'unico decente è lo spagnolo del Celta Vigo (11mila crediti), mentre per l'ex gloria brasiliana del Bayern Monaco e per il giapponese attualmente in forza all'Eintracht di Francoforte il consiglio spassionato è di lasciar perdere! Per chi desiderare farsi del male, è possibile comprare la coppia giappo-brasiliana per 20mila crediti.

Per fortuna centrocampo e attacco offrono molta qualità e alternative interessanti. Nel cuore della mediana spiccano lo spagnolo del PSG Pablo Sarabia (86) e il fenomenale asso degli Spurs Heung Min Son (91), mentre sulle fasce il brasiliano Anderson Talisca (86) e l'ex granata Adem Ljajic (84). Quattro buoni giocatori, quattro quotazioni completamente diverse tra loro: il talentuoso spagnolo viaggia sui 27mila crediti, il top player del Tottenham sfonda abbondantemente il milione di crediti (1 milione e 300mila per la precisione), mentre il brasiliano e il serbo sono più economici (rispettivamente 27mila crediti e 11mila crediti).

L'attacco è il pezzo forte della squadra di EA: oltre al sopracitato Robert Lewandowski (94) ci sono anche l'adrenalinico Jamie Vardy (87) e l'estroso Josip Ilicic (90). Un tridente fenomenale capace di coniugare velocità, fantasia e pericolosità sotto porta. Per il polacco del Bayer Monaco servono oltre 400mila crediti, per l'inglese del Leicester City più di 80mila crediti, mentre per lo sloveno del miracolo Atalanta un po' meno di 70mila crediti.

In panchina gli affari non mancano: da comprare Jean-Philippe Mateta (82) e Ishak Belfodil (82).

AGGIORNAMENTO – Nelle ultime settimane EA sta pubblicando patch a getto continuo per FIFA 20. Dopo la versione della scorsa settimana è tempo di scaricare - per tutte le piattaforme - anche la nuova 1.19 che sistema un fastidioso bug in FUT relativo all'IA.

Nel frattempo EA ha annunciato la creazione di un nuovo torneo che vedrà 20 giocatori professionisti sfidarsi per aggiudicarsi un montepremi di 1 milione di dollari da donare in beneficenza: si parte il prossimo 15 aprile con la "Stay and Play Cup". Purtroppo, c'è solo una squadra italiana (la AS Roma) tra le 20 selezionate. La manifestazione si potrà seguire - come sempre - in diretta sul canale Twitch di EA.

A tutti i giocatori di FUT (e alle rispettive famiglie) auguriamo – per quanto possibile in questo momento – una Buona Pasqua!

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!