FIFA 20 Ultimate Team: ecco la Squadra della Stagione

Nuova squadra in arrivo per FIFA Ultimate Team , l'amatissima modalità di FIFA 20 : EA quest'anno lancia una nuova versione della Squadra della Stagione. Debutta, infatti, il Team of the Season So Far , ossia la squadra con i migliori giocatori di ogni campionato disputato fino a ora. É inutile dirvi che servono più di 4 milioni di crediti per completarla.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE – A difendere i pali di questa super squadra c'è Thibaut Courtois (93), il portierone del Real Madrid che nell'ultimo mese si è distinto per aver partecipato ad alcune gare virtuali di F1 2019 vinte dal ferrarista Charles Leclerc. Grandissima carta per il belga che si conferma fino ad ora il miglior portiere della Liga: si compra per quasi 80mila crediti.

Il terzetto difensivo composto da Gerard Piqué (93), Diego Godín (93) e Joe Gomez (93) offre esperienza e solidità difensiva in quantità industriale. Per il centrale del Barcellona servono 190mila crediti, mentre per quello dell'Inter quasi 90mila crediti. Molto più costoso è il giovane centrale del Liverpool di Klopp (è velocissimo): si scollina quota 1 milione di crediti. Per chi è attanagliato dai dubbi, il migliore come rapporto qualità/prezzo resta lo storico capitano blaugrana.

Centrocampo di grande sostanza e qualità con la coppia Sergio Busquets (93) e Casemiro (92), due muri davanti alla difesa capaci di far ripartire l'azione come pochi. Per i due avversari di sempre servono più o meno 80mila crediti a testa: per chi non tifa né Barcellona né Real Madrid è preferibile il tuttocampista brasiliano di Zidane. Completano il centrocampo l'ex blaugrana Thiago Alcântara (93) e il brasiliano Fernandinho (91) del Manchester City di Guardiola. Si tratta di due centrocampisti con caratteristiche tecniche diverse: il primo è super offensivo (100mila crediti), il secondo è fantastico a protezione della difesa (210mila crediti).

In attacco le sorprese non mancano con il tridente Wilfried Zaha (92), Julian Brandt (90) e Felipe Anderson (92). Il più forte e devastante tra i tre è senza dubbio il primo, il bomber della Costa d'Avorio e del Crystal Palace che costa circa 700mila crediti. Non male neanche il tedesco del Borussia Dortmund (solo 170mila crediti), mentre per il velocissimo ex giocatore della Lazio (ora in forza agli Hammers) servono 700mila crediti.

La panchina questa settimana è caldissima: consigliati Moussa Dembélé (89), Moses Simon (88) e Alejandro Grimaldo García (89).

VINCITORE A SORPRESA – EA ha pubblicato una nuova patch (siamo alla 1.20) per la versione PC di FIFA 20 (è in arrivo per quelle console). Tra le novità segnaliamo l'aggiunta di un’opzione per monitorare le connessioni già nelle impostazioni.

Proseguono le sfide creazione rosa di FIFA 20 Ultimate Team: vi consigliamo di non perdere quella dedicata a Mo Daramy (87) del Copenaghen, il vincitore del torneo di beneficenza #StayandPlayCup. Il danese ha battuto per 2-1 in finale lo svedese Karlstrom del Djurgardens con una rete al Golden Goal.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!