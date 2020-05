FIFA 20 Ultimate Team: la Squadra della Stagione della Liga spagnola

Il portiere di questa compagine straordinaria è il gigante sloveno Jan Oblak (96) dell'Atletico Madrid di Simeone. Gran giocatore, uno dei migliori nel suo ruolo in FUT: 100mila crediti ben spesi per un fenomeno assoluto!

La difesa è sorprendentemente “made in Real Madrid”: non solo Sergio Ramos (96) ma anche Raphaël Varane (97) e Daniel Carvajal (94). Un terzetto da oltre 2 milioni e mezzo di crediti: il migliore come rapporto qualità prezzo è il meno celebrato Carvajal che costa solo 300mila crediti. Gli altri due sono complessivamente più forti ma molto più costosi (oltre il milione di crediti).

In mezzo al campo possiamo contare sulla classe sopraffina di Toni Kroos (96) e sulle geometrie di Frenkie de Jong (94). Il tedesco del Real viene proposto in una carta capace di esaltarne le straordinarie doti tecniche e, soprattutto, con una velocità adeguata (il vero tallone d'Achille nelle passate edizioni).

Per il buon Toni servono più o meno 200mila crediti. L'olandese del Barca invece è il classico tuttocampista capace di giocare bene in tutte le zone del campo: la sua versatilità si paga parecchio, oltre i 900mila crediti. Completano il quartetto l'inedito duo francese Nabil Fekir (96) e Antoine Griezmann (96): per il trequartista del Betis servono 600mila crediti (li vale tutti!), mentre per la stella del Barca siamo abbondantemente sugli 800mila crediti (da valutare con attenzione).

Tridente da paura con la collaudata coppia Lionel Messi (99), Luis Suárez (97) e il “gattone” Karim Benzema (97). Per i due attaccanti del Barcellona dobbiamo spendere più o meno 5 milioni di crediti, per il bomber del Real “solo” 950mila crediti. Siamo di fronte a tre fenomeni assoluti: il migliore come rapporto qualità/prezzo resta il francese delle merengues di Zidane.

In panchina sono consigliatissimi Gerard Moreno (93), Diego Carlos (91) e Yuri Berchiche (89).

EA PLAY 2020 – Per scoprire tutte le novità in casa Electronic Arts per la prossima stagione e per avere qualche gustosa primizia su FIFA 21, vi consigliamo di non perdere l'appuntamento con l’evento “EA PLAY 2020 Live” che si terrà in streaming (dopo la cancellazione dell'E3 a Los Angeles) il prossimo 11 giugno.

Per chi è invece abbonato ai servizi di EA Access e Origin Access Basic ricordiamo che FIFA 20 è finalmente disponibile in formato gratuito!

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!