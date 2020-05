FIFA 20 Ultimate Team: la Squadra della Stagione della Serie A

In attesa del via libera definitivo per la ripartenza del nostro campionato (dovrebbe essere il 20 giugno), EA pubblica lo squadrone della stagione dedicato alla Serie A. Il capitano non poteva che essere lui: Cristiano Ronaldo (99) . Per completare la compagine italica bisogna sborsare più o meno 12 milioni di crediti.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DELLA SERIE A – In porta non troviamo il solito Samir Handanovic (94) ma il portiere del Piemonte Calcio Wojciech Szczesny (95). L'estremo difensore polacco in questa versione spacca per davvero e si dimostra leggermente superiore al suo collega sloveno: entrambi sono consigliati e costano sui 65mila crediti.

La difesa della Serie A è mostruosamente forte: Chris Smalling (94), Kostas Manolas (93) e Stefan de Vrij (95) sono tre centrali fortissimi, mentre il milanista Theo Hernández (93) è - probabilmente - il laterale più forte in questa annata di FUT. I prezzi dei centrali variano dai 95mila crediti per l'olandese dell'Inter fino ai 165mila crediti per il centrale greco del Napoli. L'inglese della Roma si piazza a metà (circa 120mila crediti): fuori categoria resta il francese del Milan che sfonda quota 350mila crediti.

Il centrocampo è di marca laziale con la coppia composta da Sergej Milinkovic-Savic (94) e Luis Alberto (97), supportata dal genio creativo dell'atalantino Alejandro Gómez (96). Il “Papu” si acquista per 900mila crediti, mentre per i centrocampisti di Simone Inzaghi servono rispettivamente 300mila e 330mila crediti. Il migliore del terzetto resta il talentuoso tuffare Milinkovic-Savic.

L'attacco è uno dei più forti mai visti in FUT: il tridente composto da Lautaro Martínez (96), Ciro Immobile (96) e Cristiano Ronaldo (99) è tanta roba, senza dimenticare un certo Paulo Dybala (94) in panchina. Tre fenomeni, tre quotazioni per tutti i budget: il più costoso è CR7 che scollina abbondantemente sopra i 6 milioni di crediti, mentre il più economico resta il Ciro nazionale con “solo” 160mila crediti. Per chi cerca il super affare, il “Toro” argentino dell'Inter in questa nuova carta è consigliatissimo: vale ogni singolo credito (1 milione e 400mila).

In panchina i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Josip Ilicic (96), Juan Cuadrado (92), Domenico Berardi (88) e Radja Nainggolan (93).

UOMO DELLA PARTITA – Sono disponibili anche questa settimana le nuove carte Man of the Match (Uomo partita) dedicate ai migliori giocatori dell'ultimo turno della Bundesliga. Tra le carte arancioni spicca quella di Timo Werner (89), autore di una tripletta nella larga vittoria del Lipsia contro il Mainz e oggetto del desiderio delle big di tutta Europa.

Nel frattempo, aspettando di scoprire i primi dettagli su FIFA 21 dall'evento EA Play Live di giugno, Electronic Arts ha pubblicato l'aggiornamento 1.21 anche per le versioni console (Xbox One e PS4) di FIFA 20.

