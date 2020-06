FIFA 20 Ultimate Team: la Squadra della Stagione degli altri campionati

Mentre i principali campionati stanno per tornare alla normalità e ci apprestiamo a gustare una Champions League in formato estivo, EA completa il listone delle Squadra della Stagione con l'ultima dedicata agli “altri campionati” presenti in FIFA 20 . Una formazione sorprendentemente forte, ricca di sorprese e talento: per completarla bastano un po' più di 1 milione di crediti.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE DEGLI ALTRI CAMPIONATI – In porta troviamo il portiere dello Slavia Praga Ondrej Kolár (89), un giocatore poco conosciuto al grande pubblico ma di grande prospettiva. Lo abbiamo visto in azione nel girone di Champions League dell'Inter e le sue prove contro Barcellona, Borussia Dortmund e la squadra di Conte non sono passate inosservate. Non costa poco (circa 34mila crediti) ma merita più di una chance.

La difesa è qualcosa di sorprendente: il neozelandese Liberato Cacace (88), l'austriaco Gernot Trauner (90) e il tedesco Tim Leibold (89) completano il pacchetto dietro. I primi due, in particolari, sono consigliatissimi anche se non costano poco: per Cacace siamo sui 30mila crediti, mentre per Trauner oltre i 50mila crediti. Per il laterale velocissimo dell'Amburgo invece la quotazione supera i 40mila crediti: come rapporto qualità/prezzo meglio puntare su Cacace, esterno dei Wellington Phoenix.

In mezzo al campo brilla la classe sopraffina del brasiliano Cesinha (92), un vero gioiello che milita nel campionato coreano e ha una quotazione da top player (250mila crediti). Un altro pezzo da novanta è il canadese Jonathan David (94) del Gent, un fenomeno assoluto in FUT che è acquistabile per solo 70mila crediti. Completano il centrocampo a cinque il terzetto composto dal croato Mislav Oršic (95), il marocchino Youssef El Arabi (90) e il togolese Kodjo Fo-Doh Laba (91): quest'ultimo è la classica bestia immarcabile da FUT (solo 48mila crediti!). Gli altri due giocatori sono interessanti e hanno caratteristiche diverse: il primo è un laterale tutto velocità (160mila crediti), il secondo un bomber riciclato sulla fascia (45mila crediti).

La coppia d'attacco Odsonne Edouard (92) e Júnior Moraes (92) non è affatto male anche se non è all'altezza del centrocampo. Il francese del Celtic è un ottimo bomber e ha una quotazione da campione (120mila crediti), mentre il brasiliano naturalizzato ucraino dello Shakhtar Donetsk è un ottimo attaccante ma nulla di più (58mila crediti).

In panchina gli uomini da tenere d'occhio sono il polacco Kamil Józwiak (86) e il “nostro” Gaetano Letizia (87).

UN NUOVO EVENTO ESTIVO – Mentre arriva il primo teaser di FIFA 21, la fantasia di EA sembra non conoscere limiti: è in arrivo un nuovo evento dedicato all'estate chiamato Summer Heat. Sono in arrivo nuove carte speciali che saranno votate direttamente dai giocatori: ogni vincitore godrà di una speciale Sfida Creazione Rosa. Sono previsti una serie di premi fedeltà (leggasi pacchetti) e altre sfide per i fedelissimi di FIFA 20. E non mancheranno nei pacchetti anche il ritorno delle carte Best of.

Per quanto riguarda la stagione competitiva di FIFA 20, EA sta per lanciare l'evento Summer Cup Series a cui parteciperanno i migliori giocatori delle Global Series. La nuova competizione online partirà con una serie di eventi ad hoc il prossimo 17 luglio e si chiuderà il 9 agosto. Insomma, l'estate di FUT si annuncia caldissima!

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!