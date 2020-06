FIFA 21, Star Wars Squadrons e un assaggio di next-gen: tutte le novità da EA Play Live

Si è tenuto nella notte l'evento EA Play Live organizzato da Electronic Arts per sopperire alla mancanza della tradizionale conferenza che la software house californiana è solita tenere nella cornice di Hollywood: nel corso di una presentazione in diretta, l'azienda ha svelato alcune delle novità in cantiere che arriveranno nel corso dell'anno, mostrando il primo teaser di FIFA 21 , il nuovo gioco di Star Wars e un breve filmato dedicato ai giochi per console di nuova generazione.

Il colosso di Redwood ha aperto la conferenza con l'annuncio dei nuovi contenuti in arrivo su Apex Legends, illustrando tutte le novità della Stagione 5 e confermando l'uscita del gioco su Steam e Switch, con tanto di supporto al cross-play tra tutte le piattaforme in arrivo entro la fine dell'anno. A proposito di Steam, Electronic Arts torna a puntare con decisione sul servizio di distribuzione digitale di Valve lanciando The Sims 4 e altri giochi del suo catalogo, tra i quali spiccano Titanfall 2, A Way Out, Need for Speed: Payback, Need for Speed: Most Wanted e Dead Space.

Spazio anche alle produzioni realizzate dai team facenti parte della scuderia EA Originals: dopo Brothers: A Tale of Two Sons e A Way Out, Josef Fares e i suoi studi Hazelight annunciano It Takes Two, nuovo gioco d'azione fortemente incentrato sulla cooperazione tra due giocatori, mentre Zoink Games (Fe, Stick It to the Man) hanno svelato il primo teaser trailer di Lost in Random, un'avventura che ricorda particolarmente le atmosfere delle opere di American McGee e Tim Burton.

Tra le novità della serata ci sono stati Rocket Arena, un nuovo shooter competitivo 3 contro 3 in arrivo il 14 luglio su PC, e Star Wars Squadrons, il nuovo gioco basato sull'universo di Guerre Stellari che ci porterà a vivere frenetici combattimenti spaziali in squadre 5 contro 5. Oltre a una campagna completa da giocare in single-player, il nuovo gioco di Star Wars promette di offrire un ricco comparto multiplayer per sfidare gli amici scegliendo una tra le fazioni disponibili e personalizzando la propria nave con tanti power-up diversi.

Passando ai pezzi forti, Electronic Arts ha presentato un breve trailer dedicato ai suoi titoli sportivi FIFA 21 e Madden NFL 21, confermandone l'uscita entro la fine dell'anno (si parla dei primi di ottobre, per il titolo calcistico) e rimandando probabilmente a un appuntamento successivo per la presentazione delle prime sequenze di gioco. Stessa sorte per alcuni dei franchise più attesi, come Dragon Age, Need for Speed e il nuovo Battlefield: con un teaser trailer, la software house ha presentato la visione per i nuovi progetti che, prevedibilmente, saranno basati sulla prossima versione del motore Frostbite Engine per adattarsi ai canoni grafici della nuova generazione.

Confermando l'arrivo su Nintendo Switch di ben sette giochi del suo catalogo, Electronic Arts ha chiuso la conferenza con una sorpresa finale: Cuz Parry e Deran Chung hanno annunciato lo sviluppo di un nuovo capitolo di Skate, la serie dedicata agli amanti dello skateboard che col nuovo episodio andrà a scontrarsi con l'imminente ritorno di Tony Hawk con la rimasterizzazione dei primi due capitoli di Pro Skater. A seguire tutti i trailer presentati dall'azienda in occasione dell'evento EA Play Live.

APEX LEGENDS: STAGIONE 5

APEX LEGENDS: LOST TREASURES COLLECTION





THE SIMS 4

IT TAKES TWO

LOST IN RANDOM

STAR WARS SQUADRONS

SKATE 4

