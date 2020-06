Cyberpunk 2077 non ce la fa: il gioco dagli autori di The Witcher slitta a novembre

Alla fine è arrivata la temuta ufficialità: Cyberpunk 2077 , uno dei giochi più attesi di quest'anno, è stato rinviato nuovamente dal team di sviluppo CD Projekt Red , già autori di The Witcher e dei suoi spin-off Gwent e Thronebreaker. La software house polacca ha espresso l'esigenza di prendersi altro tempo per rifinire al meglio l'esperienza di gioco e garantire un prodotto di qualità al lancio sul mercato, ora non più previsto a settembre ma per il 19 novembre .

"Abbiamo deciso di spostare il lancio di Cyberpunk 2077 dal 17 settembre al 19 novembre", recita un messaggio pubblicato dal co-fondatore Marcin Iwiński e dal responsabile dello studio Adam Badowski, che proseguono: "Voi che conoscete il modo in cui sviluppiamo videogiochi sapete che non pubblichiamo un prodotto non all’altezza. 'Quando è pronto' non è una frase che ripetiamo perché ci piace, ma è una filosofia di lavoro e vita, nonostante possa portare a delusioni temporanee. Allo stesso tempo, siamo pienamente consapevoli che questa decisione compromette la vostra fiducia in noi e barattarla con ulteriore tempo è una decisione estremamente difficile per uno studio di sviluppo".

La casa polacca vuole rifinire il gioco e risolvere alcuni bug che potrebbero compromettere l'esperienza di gioco, come si evince dal messaggio ufficiale svelato sui canali social. "Nel momento in cui scriviamo queste righe, Cyberpunk 2077 è completo in termini di contenuti e gameplay: le missioni, le scene di intermezzo, le abilità e gli oggetti; tutte le avventure che Night City ha da offrire: è tutto nel gioco", si legge. "Tuttavia, con tale abbondanza di contenuti e sistemi complessi interconnessi tra loro, necessitiamo di tempo per bilanciare meccaniche di gioco e risolvere bug. Un mondo di gioco gigantesco porta con sè moltissimo tempo per la rifinitura e nel tempo aggiuntivo che abbiamo faremo esattamente quello".

Due mesi di attesa in più per un gioco che promette di proiettarci in un mondo ricco di sfaccettature, avvincente e popolato da alcune personalità davvero incredibili, come il misterioso Johnny Silverhand, interpretato da Keanu Reeves e doppiato nella versione italiana dal nostro Luca Ward, che ci ha parlato del suo personaggio in occasione di uno degli ultimi episodi di Mastergame Play.

