CD Projekt Red supera Ubisoft e diventa il maggior produttore di videogiochi europeo

Si tratta di un ottimo risultato per un'azienda che, a conti fatti, deve il suo successo a una manciata di franchise, al contrario della rivale franco-canadese che, da parte sua, dispone di un catalogo ben più nutrito di proprietà intellettuali. Il colosso polacco ha fatto registrato ricavi per circa 114 milioni di euro e utili netti per circa 38 milioni di euro nel corso del 2019, ben lontanti tuttavia dai profitti generati da Ubisoft nel terzo trimestre dello stesso anno (pari a ben 416,2 milioni di euro).

L'editore francese ha in programma la pubblicazione di cinque produzioni a grande budget nel corso dell'anno fiscale attuale, come Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters, Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine, Assassin's Creed: Valhalla e un gioco non ancora annunciato, che contribuiranno al raggiungimento di nuovi obiettivi finanziari.

CD Projekt Red, dal canto suo, è impegnata su Cyberpunk 2077, che arriverà il 17 settembre su PC e console, e su un nuovo capitolo di The Witcher. In programma anche due contenuti aggiuntivi post-lancio dedicati al gioco di ruolo basato sul board game concepito da Mike Pondsmith e una modalità multiplayer che arriverà solo prossimamente.

