The Witcher: Ciri sarà la protagonista del quarto episodio della saga

Sono ormai trascorsi cinque anni dall'uscita di The Witcher 3: Wild Hunt, titolo che ha consacrato il team CD Projekt Red e innalzato a leggenda lo stringo Geralt di Rivia. Qualcosa inizia a muoversi nelle acque del franchise, che secondo fonti anonime vedrà Ciri come personaggio principale di The Witcher 4, come recentemente suggerito anche da Adam Kicinski, responsabile della casa di sviluppo polacca.