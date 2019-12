The Witcher: CD Projekt Red potrebbe mettere in cantiere un nuovo capitolo

Fermento in casa CD Projekt Red : la casa di sviluppo polacca ha raggiunto un nuovo accordo con lo scrittore Andrzej Sapkowski per la gestione dei diritti del franchise di The Witcher . La raggiunta collaborazione ha fatto nascere diversi rumor secondo i quali un nuovo episodio della saga dello strigo Geralt di Rivia potrebbe partire dopo il lancio di Cyberpunk 2077 , atteso per il 16 aprile 2020.

CD Projekt aveva già confermato a più riprese che The Witcher avrebbe avuto diversi seguiti, ma in cui lo strigo non sarebbe stato più il protagonista assoluto, decisione in linea con le trame dei romanzi di Sapkowski che si concentrano anche su personaggi diversi dallo strigo e si calano in diversi contesti collaterali che riportano poi al filone principale dedicato alle vicente di quest'ultimo, la maga Yennefer e la principessa Cirilla.

Molti fan hanno persino sospettato che il recente lancio degli action figure di Geralt e Ciri in perfetto stile samurai, potrebbe alludere a un possibile viaggio temporale che vede protagonista la leoncina di Cintra in un'epoca vicina al Feudalesimo giapponese, lontana dagli scenari del mondo medievale di The Witcher 3: Wild Hunt.

In attesa di ulteriori dettagli, i fan della saga possono intanto ingannare il tempo seguendo le avventure di Geralt di Rivia e compagni nella trasposizione televisiva di The Witcher già in onda dal 20 dicembre.

