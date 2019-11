Cyberpunk 2077, la storia principale sarà più breve di The Witcher 3

Cyberpunk 2077 non sarà The Witcher 3: Wild Hunt , di questo ormai i fan sono più che convinti. Ma sentir confermare a uno degli sviluppatori di CD Projekt Red che la campagna avrà una durata più breve di quella che ha narrato le peripezie di Geralt di Rivia e soci, ha scosso un po' gli animi della community.

Pawel Sasko, lead quest designer del team, ha voluto però rassicurare gli animi, sostenendo che sebbene la campagna principale avrà una durata non comparabile a quella di The Witcher 3, i giocatori avranno ben altro da giocare al termine della storia, attraverso un intricato sistema di missioni secondarie che promette risvolti davvero interessanti e differenti a seconda delle scelte operate nei diversi dialoghi che il personaggio cibernetico V andrà a intessere durante il suo percorso nei meandri di Night City.

Buone nuove anche per chi, prendendo alla lettera le parole di Johnny Silverhand (interpretato da Keanu Reeves), partner virtuale del nostro personaggio, era curioso di sapere se la città potesse "bruciare" realmente: ebbene Sasko ha rivelato che circa i 3/4 dell'ambiente di gioco saranno "distruttibili", benché non si possa arrivare a radere al suolo un intero distretto.

Il giovane game designer ha anche parlato del modulo di guida, che non avrà le fattezze di un vero e proprio simulatore, ma darà ai giocatori sensazioni simili a quelle delle corse à la GTA. In quanto ai dialoghi, il modo in cui verranno affrontati darà accesso a location nascoste e persino l'indecisione nelle scelte avrà un suo peso. V avrà un suo appartamento personalizzabile e molti gadget cibernetici saranno disponibili e installabili quanto più ci si dedicherà all'esplorazione della città. La customizzazione sarà in ogni caso molto più ampia di The Witcher, grazie alle migliorie tecniche date dal motore di gioco.

Il team rassicura inoltre che non mancheranno romance e scene bollenti sulla falsariga di quelle dell'amatissimo strigo e il ciclo notte/giorno sarà in alcuni casi cruciale per affrontare capannelli di nemici, che spesso renderanno arduo superare alcune missioni. Quanto a colonna sonora e probabili cyber-animali da compagnia, gli sviluppatori osservano il massimo riserbo, ma nulla esclude che presto ne sveleranno ulteriori particolari.

