The Witcher 3: Wild Hunt, un video musicale per il quinto anniversario del videogioco

The Witcher 3: Wild Hunt compie 5 anni . Cinque anni di grandi successi, in cui le storie dello strigo Geralt di Rivia hanno incollato milioni di giocatori allo schermo e continuano a incantare i neofiti della saga. Per celebrare questo importante anniversario, il team polacco CD Projekt Red ha pensato di creare un video musicale magistralmente interpretato da un parterre di artisti famosi , in cui risuonano familiari le note della famosa colonna sonora che ha accompagnato nel suo cammino il Lupo Bianco e i suoi compagni.

Nel video, oltre al director di CD Projekt Red Music Marcin Przybyłowicz, compaiono altri musicisti di talento come Gavin "Miracle of Sound" Dunne, che aveva già lavorato con Przybyłowicz a un brano intitolato "Keepers" per il gioco Seven: The Days Long Gone.

Molti dei partecipanti hanno riarrangiato o prestato i loro strumenti al mondo dei videogiochi già in precedenza, tra cui Judith de los Santos, la cui interpretazione di "The Dragonborn Comes" di Skyrim è diventata virale nel 2011.

Tina Guo è una violoncellista professionista dal tocco heavy metal che ha collaborato con colossi musical del calibro del celebre compositore per il cinema Hans Zimmer. Recentemente ha pubblicato in rete una la sua personale versione di "Toss a coin to your Witcher" tratta dalla serie tv ispirata alla saga dello strigo.

Per non dimenticare poi la provenienza polacca del team di CD Projekt Red, anche Łukasz Kapuściński si è unito al gruppo con la sua chitarra classica. Altro artista polacco incluso nel video è Natalia Jasińska, cantante e polistrumentista che nel 2018, ha prodotto una fantastica cover di "Lullaby of Woe" tratta proprio da da The Witcher 3.

Infine, a portare un tocco folk unico ci ha pensato Alina Gingertail, youtuber russa grande fan del gioco e che ha interpretato un'incantevole versione del brano "The Wolven Storm" su arpa.

