Mastergame Play, nel quinto episodio il legame indissolubile tra cinema e videogiochi

La quinta puntata di Mastergame Play, la trasmissione di Tgcom24 dedicata all'industria dei videogames in onda ogni sabato alle 16:15 (replica ogni domenica alle 22:15) sul Canale 51 del digitale terrestre e on demand su Mediaset Play e Tgcom24 a partire dalla domenica mattina, vede anche un ospite d'eccezione: Luca Ward. L'attore e doppiatore italiano, voce storica del personaggio di Massimo Decimo Meridio nel film "Il Gladiatore", ha da sempre un rapporto molto particolare con i videogiochi.

Luca ha infatti prestato la sua voce al protagonista di Splinter Cell, serie di videogiochi basati sui romanzi dello scrittore Tom Clancy in cui il doppiatore interpreta l'agente segreto Sam Fisher, uno dei personaggi più amati dai fan dei videogames. Ward parla del processo di doppiaggio e dei suoi progetti futuri, incluso il nuovo titolo dagli autori di The Witcher 3, l'atteso gioco di ruolo Cyberpunk 2077, in cui Luca doppierà il personaggio di Johnny Silverhand (interpretato da Keanu Reeves).

In chiusura, abbiamo deciso di portarvi alla scoperta del Giffoni Film Festival in compagnia di Antonino Muro e Jacopo Gubitosi, rispettivamente Innovation Manager e Strategic Manager di Giffoni Experience. I due responsabili dell'evento ci parlano del rapporto tra i videogiochi e il Giffoni Festival, uno dei punti di riferimento per la kermesse italiana. Appuntamento alla prossima settimana per il sesto episodio di Mastergame Play, che approfondirà l'importanza delle figure femminili nell'industria dei videogiochi. Non mancate.