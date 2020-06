Crash Bandicoot 4 è realtà, ecco le copertine in attesa della presentazione

Annuncio che, tuttavia, è stato anticipato dall'ente di classificazione software taiwanese, che sulle pagine del proprio sito ha confermato l'esistenza del nuovo progetto mostrando persino le copertine delle versioni PlayStation 4 e Xbox One/Xbox Series X.

Il nuovo episodio sarà intitolato Crash Bandicoot 4: It's About Time e arriverà verosimilmente entro la fine dell'anno sul mercato europeo, con l'annuncio ufficiale che stando alle ultime indiscrezioni avverrà il 22 giugno durante un episodio speciale del Summer Game Fest organizzato dal giornalista e presentatore Geoff Keighley.

A quanto pare, il quarto capitolo canonico di Crash Bandicoot supporterà lo Smart Delivery su Xbox, permettendo a chiunque di acquistare la versione per Xbox One e scaricare successivamente quella per Xbox Series X senza costi aggiuntivi. La copertina confermerebbe inoltre la presenza di Toys for Bob, già autori della N. Sane Trilogy di Crash Bandicoot, in cabina di regia.

