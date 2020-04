Crash Bandicoot, un nuovo capitolo potrebbe uscire su PS5

Sono passati tre anni da quando Crash Bandicoot N.Sane Trilogy ha riportato sugli schermi videoludici il simpatico personaggio prodotto da Activision riscuotendo un enorme successo. Da allora, le acque si erano di nuovo calmate, sebbene i fan avessero chiesto a gran voce il ritorno dell'amata mascotte PlayStation in un gioco inedito. Dagli ultimi aggiornamenti circolati in rete, sembra che i fan non dovranno attendere molto, visto che una nuova voce afferma che il sequel di Crash Bandicoot verrà lanciato insieme a PlayStation 5 .

Stando a quanto riferito su Twitter dall'insider portoghese Guru, sembra che una nuovo capitolo della serie fosse già in lavorazione da tre anni e che il reveal dovrebbe avvenire nei prossimi mesi ("da qui alla fine di maggio" come citato nel tweet).

Inoltre, sembra che il titolo sia destinato a essere lanciato insieme a PS5 come esclusiva temporanea; idea geniale da parte di Sony, che con questa mossa intende attirare i giocatori con titoli importanti, per poi distribuirli sulle altre console un anno dopo, come già sperimentato con la N.Sane Trilogy.

L'attendibilità delle affermazioni di Guru sembra siano state confermate dal responsabile della pagina Twitter della community dedicata a Crash Bandicoot.

"Non ho esaminato a fondo la questione, ma da quello che posso dire è che se ci fermiano un attimo a riflettere, sapevamo già che un nuovo gioco dovessere arrivare entro quest'anno e che, tenendo in conto un periodo di tempo di 5-7 mesi per la sua promozione, è più che plausibile che il reveal potrebbe avvenire in aprile o maggio".

Anche se nessuna di queste voci è stata ancora confermata da Activision, i fan sono già in fermento e sembra proprio che le ipotesi debbano concretizzarsi a breve.

