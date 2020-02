Crash Bandicoot arriva su smartphone: prime immagini del videogioco mobile

In questo episodio, Crash dovrà unire le forze con Coco e Aku Aku per sconfiggere il malvagio Dr. Neo Cortex, mantenendo la formula di gameplay che ha fatto la fortuna del franchise: si corre, si salta, si raccolgono Wumpas, si distruggono casse e si scoprono zone opzionali per ottenere potenziamenti e segreti.

A giudicare dalla descrizione (poi rimossa) apparsa su Google Play Store, il gioco includerà la possibilità di costruire e far crescere la propria base, ma non mancheranno modalità alternative, sfide e diversi mondi da completare. Non è chiaro se Crash Bandicoot Mobile sarà distribuito in formato free-to-play o se richiederà un biglietto d'ingresso per giocare poi senza limitazioni. In attesa di scoprirlo, non perdete le prime, presunte immagini del gioco per smartphone.

Crash Bandicoot arriva su smartphone: le prime immagini IGN 1 di 4 IGN 2 di 4 IGN 3 di 4 IGN 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci Dopo Call of Duty Mobile, Activision si prepara al debutto di uno dei suoi franchise più importanti su Android

